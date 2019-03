Tara Thaller i Dino Jelusić ponovili prošlotjedni uspjeh i osvojili žiri

Favoriti Tara Thaller i Dino Jelusić ponovo su osvojili srca žirija i publike, a iz emisije 'Zvijezde pjevaju' ispali su Žanamari Perčić Lalić i Frano Ridjan

Emisiju su otvorili Žanamari Perčić (Lalić) i Frano Ridjan pjesmom 'Lutka za bal' Parnog Valjka. Iako je prošlog tjedna imao tremu, očito je intenzivno radio na suzbijanju takvih problema, no još uvijek nije do kraja pogodio sve prave note. Valentina Fijačko Kobić zaključila je kako ipak još uvijek ima nade za njega.

Miroslav Škoro duhovito je primijetio da nisu lošiji od Frane, no da je ova izvedba imala svojih problema. Dobili su dvije petice i dvije šestice.

Pjesmom 'Take Me Home, Country Roads' nastupili su Ivana Kindl i Krešimir Sučević Međeral. Njihova interpretacija slavnog country hita nije bila na visokoj razini.

Za razliku od žirija koji je duhovitošću pokušao opravdati nedostatnu izvedbu, ocjene nisu bile u skladu s količinom smijeha koji je izazvao, već kako je Krešo pjevao. Dvije četvorke, jedna petica i poklonjena sedmica od Danijele Martinović.

Nakon svake kiše, stiže razvedravanje. Barem se tako činilo kad su zapjevali Ashley Colburn i Bojan Jambrošić. Par je pjevao 'You Shook Me All Night Long' grupe AC/DC.

Par je apsolutno briljirao i dobio tri osmice i jednu sedmicu.