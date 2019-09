Moda iz 'Prijatelja': Iako to nije bio fokus serije, stajlinzi su i nakon 25 godina pravi hit

Uvijek modno usklađena Rachel Green, kulerska nonšalancija Joeyja, asimetrične kreacije Phoebe, dosadnjikavi stajlinzi uštogljenog Rossa ili pak kućna izdanja sarkastičnog Chandlera. Tako bi se u kratko mogao opisati stil neponovljive šestorke koja i danas, četvrt stoljeća nakon emitiranja diktira trendove u odijevanju

No, nitko nije bio tako modno zamijećen kao Rachel Green koju je kroz deset sezona serije igrala Jennifer Aniston. To i ne čudi budući da je njezin uloga uvijek gajila simpatije prema modi, a na koncu i svoju karijeru usmjerila u tom pravcu.

Riječ je, na iznenađenje mnogih, o žutoj koktel haljinici golih ramena i kratkog kroja s mini prorezom na desnoj strani. Aniston ju je nosila u epizodi 'The One with All the Kissing', a haljina je britanskog brenda Idol koji je prije mnogo godina zatvorio vrata svojih trgovina.