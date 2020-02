Što ćemo sve gledati u veljači: Evo kojim ćemo serijama i filmovima kratiti vrijeme

U najromantičnijem mjesecu u godini Netflix donosi filmsku poslasticu, nastavak priče o ljubavi Lare Jean i Petera iz filmskog serijala 'To All The Boys'. Možda će neki potražiti romantiku u Amazonovu naslovu 'Honey Boy', ali dobit će ne baš slatku priču o odrastanju holivudske zvijezde Shie LaBeoufa. Evo što nas sve od serija i filmova očekuje na filmskim kanalima i streaming servisima u veljači

Serije 911: Teksas: FOX (4. veljače) Najbolja FOX-ova drama '911' širi svoju priču u grad Austin u Teksasu. Prije gotovo 20 godina Owen Strand (Rob Lowe) bio je jedini preživjeli u svom vatrogasnom domu na Manhattanu 11. rujna. Poslije napada Owen je imao nezavidan zadatak obnoviti svoju postaju. Nakon što se slična tragedija dogodi u vatrogasnom domu u Austinu s problematičnim sinom vatrogascem T.K.-om (Ronen Rubenstein) odlazi u Teksas prenijeti svoje vatrogasno znanje i progresivnu životnu filozofiju kako bi im pomogao početi ispočetka. Na prvi pogled Owen se čini kao razmetljiv tip iz velikog grada, ali ispod te fasade bori se s tajnom koju skriva od svijeta – tajnom koja bi mogla okončati njegov život. Owen u Austinu upoznaje pametnu glavnu liječnicu hitne pomoći s ironičnim smislom za humor Michelle Blake (Liv Tyler) i policajca Carlosa Reyesa (Rafael Silva) te počne okupljati svoj novi tim različitih i kvalificiranih kandidata za Vatrogasni dom 126.

Genijalna prijateljica, 2. sezona: HBO (10. veljače) Desetljećima dug, kompliciran te ljubavlju i mržnjom isprepleten odnos dviju žena koje su odrastale u siromašnom susjedstvu poslijeratnog Napulja, izašao iz pera talijanske spisateljice Elene Ferrante, dobiva svoj drugi televizijski nastavak. Druga sezona serije obrađuje 'Priču o novom prezimenu', drugi od četiri Napuljska romana u kojemu radnja prati Lilin život nakon udaje za Stefana. Dok se ona pokušava usredotočiti na brak, Lena u potrazi za obrazovanjem i karijerom napušta granice njihovog susjedstva.

Šaljivac, 2. sezona: HBO (10. veljače) U ovoj humorističnoj seriji Jim Carrey igra Jeffa iliti gospodina Picklesa, ikonu dječje televizije, uzor dobrote i mudrosti za povodljive mlade umove Amerike i roditelje koji su odrasli s njim, no također je i brend vrijedan milijune dolara. Ali kad se obitelj ove obožavane osobnosti – supruga, dva sina, sestra i otac – počne raspadati, Jeff otkriva da ga nikakva bajka, priča ni lutka neće izvesti iz krize koja napreduje brže nego što se on stiže snaći. Rezultat: dobar čovjek u okrutnom svijetu suočava se s polaganim gubitkom razuma koji je podjednako urnebesan koliko i tragičan.

Posljednji val: Movie Generation (10. veljače) Serija puna misterija prati posljedice koje neobični oblak svojim dolaskom ostavlja na zajednicu primorskog gradića u Francuskoj, u kojem će tijekom sportskog događaja nekoliko surfera doslovno nestati pred očima gledatelja. Potraga ne donosi rezultate, a onda se najednom vraćaju bez sjećanja na posljednje sate i bez vidljivih posljedica petosatnog boravka pod vodom. Neobjašnjivi događaj surfere je duboko transformirao, međusobno povezao, ali i obdario nekim natprirodnim moćima. U međuvremenu, misterioznom i moćnom oblaku ne treba dugo da se ponovno pojavi i stvori nove preokrete. Odgovori na pitanja želi li nam priroda nešto poručiti ili se ipak samo radi o nizu slučajnosti mogu se pronaći u ovoj originalnoj francuskoj mini seriji.

Narcos: Mexico, 2. sezona: Netflix (13. veljače) Novi kum prvog meksičkog kartela Guadalajara, Miguel Angel Felix Gallardo, bori se zadržati i proširiti svoje carstvo i istovremeno u nastojanju da postane El Padrino (kum) suočava s izdajama i žrtvama. S porastom napetosti između kartelskih 'plaza' propada Felixova kontrola. Smrt agenta DEA-e Kikija Camarene iznjedrila je Operaciju Leyenda, ozakonjenu odmazdu za ono što je učinio kartel, u kojoj uporni agent DEA-a Walt Breslin cilja na Felixa i njegove glavne saveznika te čini kartel ranjivijim nego ikad.

Nula Nula Nula: HBO (14. veljače) Temeljena na istoimenom bestseleru Roberta Savianija, talijanskog pisca, novinara i borca za ljudska prava, serija prati isporuku kokaina iz Amerike u Europu. U fokusu su različite skupine kriminalaca gladnih vlasti, meksički karteli, kalabrijska mafija i korumpirani gospodarstvenici koji se bore za kontrolu trgovine kokainom.

Better Call Saul, 5. sezona: Netflix (24. veljače) Krajem četvrte sezone odvjetnik Jimmy McGill (Bob Odenkirk) prilično se uživio u ulogu Saula Goodmana, ostavljajući iza sebe privid da radi 'pravu stvar'. Iako trailer ne govori previše, čini se da će se Jimmy/Saul u petoj sezoni baviti usklađivanjem svog novog životnog puta s odnosom prema Kim (Rhea Seehorn). Konačna transformacija u Saula Goodmana kakvog ga znamo iz 'Breaking Bada' očekuje se u posljednjoj, šestoj sezoni, koja uskoro kreće s produkcijom i koja će umjesto uobičajenih 10 brojati tri epizode više.

Altered Carbon, 2. sezona: Netflix (27. veljače) Međuzvjezdani ratnik Takeshi Kovacs (Anthony Mackie) u nastavku putovanja kroz vječnost vraća se na svoj planet Harlan's World i pronalazi izgubljenu ljubav Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry). Proganjan svojom prošlošću i odgovoran za istragu niza brutalnih ubojstava, Kovacs je zatečen otkrivanjem svojih novih veza s Quelle. Udružuje se s A.I.Poe (Chris Conner) i u potrazi je za novim prijateljima koji će mu pomoći saznati istinu o Quellcrist Falconer i onome što joj se dogodilo.

Hunters: Amazon Prime Video (21. veljače) Nakon gomile televizijskih filmova i miniserija Ala Pacina ćemo prvi put gledati u seriji. U ovom konspiracijskom trileru Pacino glumi vođu grupe lovaca na naciste koji 1977. godine u New Yorku otkrivaju i pripremaju atentat na bivše nacističke dužnosnike koji se skrivaju u Americi i planiraju formirati Četvrti Reich. Kao član skupine u seriji se pojavljuje i Logan Lerman, a tu su i Josh Radnor, Kate Mulvany i Lena Olin.

Filmovi Honey Boy: Amazon Prime Video (7. veljače) Redateljski debi Alme Har'el napisao je glumac Shia LaBeouf na temelju vlastitog životnog iskustva. Scenarij u kojem progovara o sebi kao glumcu u dječjoj dobi te svom odnosu s ocem alkoholičarom i seksualnim prijestupnikom LaBeouf je napisao kao oblik terapije tijekom rehabilitacije, na kojoj je završio kao autodestruktivna holivudska zvijezda. LaBeouf u filmu glumi svoga oca, a uz njega su Lucas Hedges, Noah Jupe i FKA Twigs. Glumačka postava okupljena je u dva mjeseca, a film je snimljen u Los Angelesu za otprilike tri tjedna. Svjetsku premijeru imao je prije godinu dana na Sundanceu, a dobio je pozitivne kritike.

The Farewell: Amazon Prime Video (12. veljače) U ovoj obiteljskoj komediji Awkwafina (Suludo bogati Azijci) glumi Billi, njujoršku umjetnicu kineskog porijekla koja odlazi u Kinu posjetiti baku na samrti. Cijela obitelj, osim same bake, zna da joj je dijagnosticiran rak pluća. Skrivanje istine od bake počinje razdvajati obitelj, a Billi muči osjećaj da je izdaje. Scenarij i režiju potpisuje Lulu Wang, koja film djelomično temelji na svom životnom iskustvu. Awkwafina je na 77. dodjeli Zlatnih globusa dobila nagradu za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji, a 'The Farewell' je bio nominiran i za najbolji film na stranom jeziku.

To All The Boys: P.S. I Still Love You: Netflix (12. veljače) Drugi dio filmskog serijala temeljenog na romanima Jenny Han, u režiji Michaela Fimognarija, stiže 12. veljače. Nova godina je, Lara Jean (Lana Condor) i Peter (Noah Centineo) više se ne 'pretvaraju' u par, nego to i jesu. Međutim u Larin život se vraća John Ambrose (Jordan Fisher), još jedan od primatelja njezinog starog ljubavnog pisma. Zatečena između svoje dvije ljubavi Lara se nađe pred prvom pravom dilemom - može li doista biti zaljubljena u obojicu odjednom?