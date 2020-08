Stižu još jedni bombastični memoari iz Hollywooda: Nakon Demi Moore svoju životnu priču odlučila je ispričati i ona

Na svom Instagram profilu 62-godišnja Sharon Stone iznenadila je mnoge objavom naslovnice svojih memoara pod nazivom 'The Beauty Of Living Twice', koji bi svjetlo dana trebala ugledati u ožujku 2021., a u kojima će ispričati sve o svojim razvodima, ali i životu nakon moždanog udara

Dobro poznata crno-bijela fotografija, na kojoj kao da se pokušava sakriti vlastitim rukama, naslovnica je memoara Sharon Stone, a čime se pohvalila na Instagramu.

'Jedna stvar me natjerala da napišem ovu knjigu, a to je mogućnost da 'rastem' i da to podijelim sa svima. Naučila sam oprostiti neoprostivo. Nadam se da ću time što ću podijeliti svoje životno putovanje pomoći i vama da napravite isto', napisala je majka trojice sinova o memoarima koje piše, a koji će se se zvati 'The Beauty Of Living Twice'. U njima stoji cijeli njezin život i karijera - od djetinjstva u Pennsylvaniji pa sve do njezina nevjerojatnog uspjeha u Hollywoodu, gdje je, ne bez razloga, jedna od najpoznatijih glumica. Uz to, neće zaobići ni dio o moždanom udaru 2001. kojeg gotovo nije preživjela, a nakon kojeg je morala sve ispočetka učiti.

U svojim memoarima Sharon Stone će, kako je otkriveno, biti hrabra, iskrena i otvorena, ne libeći se progovoriti o traumama i nasilju koje je proživjela u djetinjstvu. Da piše knjigu dala je naslutiti još u travnju, kada je u gostovala u video chatu s Naomi Campbell na YouTube kanalu supermodela.