Sting idući tjedan u Areni Zagreb s repertoarom svojih najvećih hitova i novih pjesama

Višestruko Grammyjem nagrađeni glazbenik, Sting, 31. listopada, stiže u Arenu Zagreb, a ulaznice za dugoočekivani koncert skoro su rasprodane!

Zagrebački koncert dio je hvaljene turneje 'My Songs', na kojoj Sting izvodi omiljene mu pjesme – uglavnom hitove nastale tijekom njegove sveukupne glazbene karijere - kako s grupom The Police, tako i kao samostalnog izvođača.

Pozdravljen kao 'majstorska izvedba od početka do kraja', koncert 'vodi obožavatelje na glazbeno putovanje kroz vrijeme', s 'hitovima poput 'Fields of Gold', 'Shape of my Heart', 'Roxanne' i 'Demolition Man' i čini jedan nezaboravan događaj'. Obožavatelji također mogu očekivati ​​i pjesme 'Englishman In New York', 'Every Breath You Take', 'Message In A Bottle', ali i odabrane pjesme s najnovijeg albuma 'The Bridge' kojim premošćuje različitosti ostajući pritom vjeran svom prepoznatljivom zvuku.

Najnovije, 15. po redu studijsko izdanje (objavljeno krajem prošla godine), 'The Bridge' donosi vjerni prikaz raznolikosti Stingova stvaralaštva koja je su rezultat njegovog kontinuiranog glazbenog istraživanja. Iako raznolike i inspirirane raznim žanrovima uključujući rock n' roll, jazz, klasičnu glazbu i folk, pjesme objedinjene na ovom eklektičnom albumu svejedno čine svojevrsnu cjelinu istovremeno predstavljajući svaka za sebe tipičan i prepoznatljiv Stingov zvuk. Himnički singl 'Rushing Water' tako otvara izdanje kao 'najbolji početak albuma koji nastoji spojiti sve nebitne razlike koje nas mogu razdvojiti', a posebno se izdvaja i 'If It’s Love' koja, vođena catchy zviždukom (i u pratnji čak 2 službena videa), optimistično slavi život i ljubav.