Stigao je Nicktoons, novi dječji kanal za korisnike Hrvatskog Telekoma

Nicktoons, potpuno novi animirani TV kanal pun je zabave i avanture, a od 14. srpnja dostupan je korisnicima Hrvatskog Telekoma. Nicktoons program emitirat će izbor najpopularnijih animiranih serija i novih nikad prije viđenih emisija produciranih u Nickelodeonu, jednom od najpopularnijih dječjih kanala u cijelom svijetu

Nicktoons, trenutno gledan u gotovo 90 milijuna domova u 29 zemalja svijeta, je pravi animirani kanal za djecu, koji nudi širok spektar legendarnih Nickelodeon serija, poput Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob SquarePants, Alvin and the Chipmunks, The Loud House, The Casagrandes, Kung Fu Panda: Legend of Awesomeness, Avatar: The Legend of Aang, and Penguins of Madagascar.