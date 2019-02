Sonja Kovač otkriva tajnu svog uspjeha: 'Smijali su mi se, ali imala sam potrebu izraziti se u onome što volim'

Da vas je prije desetak godina netko upitao za Sonju Kovač, vrlo vjerojatno biste je povezali sa simpatičnom ulogom Viki u seriji 'Zauvijek susjedi'. Danas ova svestrana Bjelovarčanka vodi svoj biznis, putuje svijetom i promovira luksuzne brendove o kojima je nekada mogla samo sanjati

Zgodna i vrckasta plavuša jedna je od najpoznatijih hrvatskih blogerica. I dok starije generacije još uvijek pretražuju što bi taj pojam točno mogao značiti, mladi ljudi ovakvu profesiju smatraju prestižem. Prije nekoliko godina u avanturu života uputila se i Sonja Kovač, do tada hrvatskoj javnosti poznatija kao mlada glumica. U svega nekoliko godina Sonja je u virtualnom svijetu postala cijenjeno ime, proputovala je pola svijeta, a za samo jednu objavu na njezinim profilima na društvenim mrežama brendovi izdvajaju nevjerojatne cifre.

Zanimalo nas je kakav je život jedne blogerice, pa je Sonja za tportal ispričala što stoji iza njezina uspjeha.

Na javnoj sceni probili ste se kao mlada glumica u domaćim humorističnim serijama. Kako to da ste se tada opredijelili za glumu? Gluma je došla spontano u moj život kada su me preko agencije pozvali na castinge za nekoliko serija. Odmah sam dobila ulogu na prvom castingu. Bile su to manje uloge prije nego su se pojavile glavne. Još sam bila na faksu u to vrijeme. Gluma je poziv koji je odabrao mene! U kojem trenutku ste shvatili da gluma nije vaš pravi poziv i odabrali novo, do tada još relativno nepoznato zanimanje? Nikada nisam odustala od glume, samo se dogodilo da je ovo zanimanje postalo jako popularno i prepoznato kako kod nas, tako i kod inozemnih firmi i brendova. Gluma je poziv koji je dio vas i jednom ću se opet intenzivno baviti njome.

Opišite nam malo kako zapravo izgleda život modne i travel blogerice? Koliki je tim ljudi koji radi za vas? Vrlo je intenzivan, zabavan, sadržajan i s jako malo slobodnog vremena. Sve radim sama, tako da sam i menadžer i kreativac i administracija.

Prednosti ovakvog posla znaju svi, a ima li on mana? Pati li zbog toga vaš privatni život? Da, naravno, kao što sam rekla, imam jako malo slobodnog vremena, ali to je normalno za svakog poduzetnika koji ima svoju firmu, ništa posebno drugačije. Iznosi sponzorskih ugovora s beauty, modnim i travel blogericama veći su od prosječne hrvatske plaće. Koliko se dobro živi od takvih suradnja? Što se tiče zarade u ovom poslu, ona je individualna. Svi zarađuju različito, ovisno o kvaliteti, koliko dugo radite ovaj posao, broju followersa, profesionalnosti, statistikama, tržištu na kojem ste, kreativnosti, mogućnosti pregovaranja itd. Ima toliko puno stavki prema kojima se postavljaju cijene, isto kao i plaće u svakom poslu. Nije svatko učinkovit i kvalitetan kao netko drugi, a u ovom je poslu zaista jako puno faktora. Zarađivati se može jako dobro, ovisno o tome na kojoj ste razini i o svim gore navedenim faktorima, a to najbolje možemo vidjeti po tome koliko zarađuju Kylie Jenner, Chiara Ferrgani ili neke druge svjetske zvijezde.

Odbijate li neke suradnje i, ako da, zašto? Da, jako puno. Ako je brend dobar za mene, ja ću to preporučiti, a ništa što mi ne paše i nisam probala ili je glupo neću objaviti. Neću uopće objaviti, znači neću ni popljuvati (jer mislim da je to jednostavno nepotrebno), nego samo neću objaviti - to je dovoljno. Što se tiče brendova s kojima radim, oni moraju zadovoljiti moje uvjete i ja moram vjerovati u te proizvode, a najbitnije - moraju biti moj stil, moraju biti JA! Koje kvalitete treba imati osoba koja se sprema postati bloger? Samo iskrenu ljubav prema onome i ono o čemu pišu ili snimaju video. Kada sam započela svoj blog, nisam ni sanjala da će to biti prepoznato na takvoj razini. Pisala sam o onome što volim, kako spariti neku vestu s nekom suknjom - sto rečenica o tome... Ljudi su se smijali, ali stvar je u tome da sam ja imala potrebu pisati o tome i izraziti se u onome što volim. Ono što bi jedan bloger trebao imati od vrlina su upornost i ustrajnost, a ne odustati nakon nekih podsmjehivanja ili obeshrabrivanja. Samo se sjetite da to radite jer imate potrebu izraziti se na neki način. U svakoj situaciji dotjerani ste od glave do pete. Birate li sami svoje odjevne kombinacije? Da, kao što sam rekla, sve sama radim, pa tako i sama biram, smišljam i radim sve stajlinge. Moram priznati da mi je to najdraži dio posla i istinski uživam u tome, a najviše volim pripremati outfite za svjetske tjedne mode.

Koliko vam vremena treba da se dotjerate za fotografiranje? Zapravo jako malo, jer od sveg posla imam jako malo vremena za to, tako da sam se navikla brzo spremati. Vaša strast prema modi itekako je vidljiva. Na što ste od krpica posebno slabi? Torbe su moja najveća slabost. Mislim da je investicija u dobru torbu najbolja moguća investicija jer su torbe dugovječne, pogotovo one kvalitetne i ako su dobro očuvane, a najbolje se mogu očuvati od svega i uvijek ih možeš iznova nositi. No sve, ne samo torbe, kupujem potpuno planski te uvijek o svemu jako dobro razmislim i štedim. Gotovo nikada ne kupujem stihijski.

Budući da mnogo putujete, jeste li već razvili posebnu tehniku pakiranja? Kako od toliko garderobe birate što ćete nositi? Imate li unaprijed pripremljene outfite za svaki dan? Jako je teško jer mi je život najčešće u koferu i u paketima koje mi šalju s raznih strana. Tako da se nekada zna dogoditi, a pogotovo za vrijeme Fashion Weeka, da se vratim doma samo prepakirati na nekoliko sati. Uglavnom, uvijek je kaotično. Koliko god se pripremiš i sve si već predvidio, opet se dogode nepredvidive situacije kojima se moraš brzinski prilagoditi. Koja vam je svjetska destinacija omiljena šoping oaza? Definitivno Pariz!

Postoji li nešto što nemate, a voljeli biste imati u svojoj garderobi? Haha, jako puno toga, bolje da ni ne pišem :) Što radite s odjećom koju više ne nosite? Dio izaberu moje prijateljice, dio uvijek nosim u humanitarne svrhe, a mali dio i prodam na nekom buvljaku ili preko Instagrama jer mi ljudi stalno pišu da žele dobiti priliku kupiti neke moje stvari, tako da im uvijek dam mogućnost kupiti pokoju bolju krpicu po super cijenama. Što je za vas moda? Za mene je moda prvenstveno igra, slagalica, puzzle, hobi, način života i na kraju posao. Sudeći prema fotografijama, djeluje da slijepo pratite trendove. Ima li nešto u čemu se nikako ne možete zamisliti? Ne bih rekla da slijepo patim trendove, već ih jako volim isprobavati. Uvijek će mi se u sezoni dogoditi nekoliko trendova koji mi se neće svidjeti i jednostavno ih ne želim isprobati, ali nikad ne reci nikad. Ponavljate li outfite ili se to od modnog blogera ne očekuje? Da, mislim da se ne očekuje, ali ja volim ponavljati neke odjevne predmete nekoliko puta u drugim kombinacijama jer smatram da nitko nema u ormaru toliko stvari da bi baš svaki dan nosio nešto drugo i to jednostavno nije realno. Kad uložim u neku dobru stvar, obožavam je iznositi na razne načine i mislim da je to ono što treba ljudima. Nekada nešto kupe i super im je, samo nemaju viziju kako to iskoristiti u različitim prilikama i outfitima, kako nešto kombinirati na više načina. Koji ste ključni komad odjeće nabavili ove sezone? Za ovu zimu trench coat, ali na moderniji način. To je nešto što već duže vrijeme planiram kupiti. Imate li uzora među globalno poznatim blogericama? Pa nitko mi baš nije uzor, jer u ovom poslu morate biti svoji i drugačiji da biste bili prepoznati, ali volim i pratim strane blogerice Chiaru Ferragni i Negin Mirsalehi.

A tko je vaš uzor u modnom smislu? Curke na ulicama cijelog svijeta.