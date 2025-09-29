Šok u Hollywoodu: Nicole Kidman i Keith Urban razvode se nakon 19 godina braka

Nicole Kidman i Keith Urban , poznati par iz svijeta filma i glazbe, razdvojili su se nakon 19 godina braka, potvrdili su izvori za Page Six .

' Ponekad odnosi jednostavno dođu do svog kraja ', izjavio je izvor za Page Six, dodajući da Kidman nije željela razdvajanje i da je pokušavala spasiti njihov brak.

Prema informacijama koje je prenio TMZ, Kidman i Urban žive odvojeno 'od početka ljeta'. Kidman je navodno brinula o njihovoj dvoje djece: Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14).

Izvor je također rekao da je Kidman bila ta koja je održavala obitelj na okupu tijekom ovog teškog razdoblja, dok je Urban navodno napustio njihov zajednički dom u Nashvilleu i kupio vlastitu nekretninu u istom gradu.