Šok u Hollywoodu: Nicole Kidman i Keith Urban razvode se nakon 19 godina braka

Iako su u javnosti uvijek ostavljali sliku idiličnog bračnog para, njihovoj ljubavi sada je došao kraj...
Nicole Kidman i Keith Urban, poznati par iz svijeta filma i glazbe, razdvojili su se nakon 19 godina braka, potvrdili su izvori za Page Six.
Više nije išlo
'Ponekad odnosi jednostavno dođu do svog kraja', izjavio je izvor za Page Six, dodajući da Kidman nije željela razdvajanje i da je pokušavala spasiti njihov brak.
Prema informacijama koje je prenio TMZ, Kidman i Urban žive odvojeno 'od početka ljeta'. Kidman je navodno brinula o njihovoj dvoje djece: Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14).
Izvor je također rekao da je Kidman bila ta koja je održavala obitelj na okupu tijekom ovog teškog razdoblja, dok je Urban navodno napustio njihov zajednički dom u Nashvilleu i kupio vlastitu nekretninu u istom gradu.
Zajedno 19 godina
Kidman i Urban vjenčali su se 25. lipnja 2006. godine, gotovo godinu dana nakon što su se prvi put upoznali na gala večeri G’Day USA u siječnju 2005. Prije toga, Kidman je bila u braku s Tomom Cruiseom od 1990. do 2001. godine. Iz tog braka imaju dvoje djece: Bellu (32) i Connora (30).