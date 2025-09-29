IDILA JE BILA LAŽ

Šok u Hollywoodu: Nicole Kidman i Keith Urban razvode se nakon 19 godina braka

L.M.B.

29.09.2025 u 23:31

Nicole Kidman i Keith Urban
Nicole Kidman i Keith Urban Izvor: EPA / Autor: BIANCA DE MARCHI
Bionic
Reading

Iako su u javnosti uvijek ostavljali sliku idiličnog bračnog para, njihovoj ljubavi sada je došao kraj...

Nicole Kidman i Keith Urban, poznati par iz svijeta filma i glazbe, razdvojili su se nakon 19 godina braka, potvrdili su izvori za Page Six.

vezane vijesti

Više nije išlo

'Ponekad odnosi jednostavno dođu do svog kraja', izjavio je izvor za Page Six, dodajući da Kidman nije željela razdvajanje i da je pokušavala spasiti njihov brak.

Nicole Kidman i Keith Urban
Nicole Kidman i Keith Urban Izvor: EPA / Autor: BIANCA DE MARCHI

Prema informacijama koje je prenio TMZ, Kidman i Urban žive odvojeno 'od početka ljeta'. Kidman je navodno brinula o njihovoj dvoje djece: Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14).

Izvor je također rekao da je Kidman bila ta koja je održavala obitelj na okupu tijekom ovog teškog razdoblja, dok je Urban navodno napustio njihov zajednički dom u Nashvilleu i kupio vlastitu nekretninu u istom gradu.

Nicole Kidman i Sunday Rose
Nicole Kidman i Sunday Rose Izvor: Profimedia / Autor: Thierry Le Fouille / Sipa Press / Profimedia

Zajedno 19 godina

Kidman i Urban vjenčali su se 25. lipnja 2006. godine, gotovo godinu dana nakon što su se prvi put upoznali na gala večeri G’Day USA u siječnju 2005. Prije toga, Kidman je bila u braku s Tomom Cruiseom od 1990. do 2001. godine. Iz tog braka imaju dvoje djece: Bellu (32) i Connora (30).

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IDILA JE BILA LAŽ

IDILA JE BILA LAŽ

Šok u Hollywoodu: Nicole Kidman i Keith Urban razvode se nakon 19 godina braka
NEOBIČAN POTEZ

NEOBIČAN POTEZ

Severina izazvala pomutnju na ulicama: Stajling je vrh, ali je zbog ovoga pao u drugi plan
65 GODINA LJUBAVI

65 GODINA LJUBAVI

Udovica Nikole Pilića nije krila emocije: Njihova ljubavna priča bila je nešto posebno

najpopularnije

Još vijesti