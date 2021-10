Smrt holivudske slatkice Brittany Murphy još uvijek je misterij: Neki smatraju da je za sve kriv njezin suprug, a možda ni njezina obitelj nije tako nevina kako se čini

Ako ste odrastali 90-ih godina, vrlo je vjerojatno da ste barem jednom pogledali neki od filmova u kojem je glavnu ulogu imala Brittany Murphy. Miljenica Hollywooda, od koje je filmski svijet puno očekivao, preminula je sasvim iznenada 2009., a njezina smrt i danas je obavijena velom tajne

Ako želite čuti baš sve teorije zavjere, onda dobro pročitajte sve tekstove napisane na temu smrti Brittany Murphy, holivudske glumice koja je u 32. godini preminula u svom domu. Kako se pisalo, jednostavno se onesvijestila na podu kupaonice, nakon komplikacija uzrokovanih upalom pluća i anemijom. Službeni uzrok smrti dočekan je na nož, a teorije o tome istražuju se i desetljećima nakon njezine smrti. Postoje tako oni koji su uvjereni da se slučajno predozirala, ali i da je otrovana, neki smatraju da je za sve kriv njezin suprug Simon Monjack, a možda ni njezina obitelj nije tako nevina kako se čini. Baš svim tim teorijama bavi se i novi dokumentarac HBO Maxa pod nazivom ‘What Happened, Brittany Murphy?’, a koji glavnog krivca vidi u novom misteriju što je mnogima promakao.

Redateljica Cynthia Hill zagrebla je duboko ispod površine svih tih bizarnih teorija povezanih sa smrću lijepe i mlade Murphy, a tajming objavljivanja dokumentarca nije mogao biti bolji - u doba obračunavanja, ali i preispitivanja toga koliko su zapravo u mnogim situacijama za sve bili krivi mediji ‘razapinjući’ mlade žene samo da bi dobili naslovnicu koja se prodaje. Sve ovo poklopilo se s pokretom #FreeBritney, kojim se Britney Spears oslobodila od lanaca koje joj je skrbništvom stavio otac, ali i nedavno obraćanje javnosti Paris Hilton na temu njezine snimke seksa što je kružila uokolo. Sve to potaklo je i samo društvo da preispita tretman žena u tim ranijim razdobljima, a dokumentarac ‘What Happened, Brittany Murphy?’ preispituje i sve što je glumica proživljavala do smrti. Time se otvara cijela nova sfera pitanja koliko su mediji zapravo jaki i koliko mogu pridonijeti nečijem padu.

Dvosatna serija prati priču o djevojci rođenoj u New Jerseyju, a odrasla je sa majkom Sharon Murphy te je od samog početka željela ostvariti svoj holivudski san. Nakon preseljenja u Los Angeles, Murphy je dobila prvu glavnu ulogu u sitcomu ‘Sister, Sister’ te ‘Boy Meets World’, a potom je stigla uloga Tai u hit filmu iz 1995. ‘Djevojke s Beverly Hillsa’. Upravo joj je ta uloga otvorila vrata Hollywooda i promijenila život za 180 stupnjeva, no sve to donijelo je i onu ružnu stranu slave, a koja je bila vođena negativnim kritikama na njezin račun. Najgore od svega je to što je ona čitala ama baš sve napisano o njoj i to ju je, smatraju mnogi, ‘pojelo’. S vremenom je obojila kosu u plavu, promijenila je modni izričaj i počela dramatično gubiti kilograme.

O svemu tome u dokumentarcu je progovorila njezina prijateljica Kathy Najimy, a koja nikada nije krila zabrinutost zbog njezine mršavosti, no Murphy je bila uporna. ‘Ako želim da me ozbiljno shvaćaju i daju mi glavne uloge, moram izgubiti puno kilograma’, rekla joj je svojedobno Brittany i čini se da je ta promjena itekako utjecala na to da napokon postane ‘ona na koju se računa’. A onda su stigle i uloge u ‘8 milja’, ‘Djevojke iz visokog društva’ i ‘Upravo vjenčani’, nije bilo premijere na koju nije bila pozvana, kao ni modne revije na kojoj nije sjedila u prvom redu. Čak je vodila show ‘Saturday Night Live’, a kritičari su pisali hvalospjeve o njoj. No u njezinom se slučaju još jednom pokazalo da sve što je lijepo kratko traje, pa su tako i dobre uloge zamijenile lošije, a novinske stupce punila je zbog svog privatnog života. Prvo je bila u vezi s Ashtonom Kutcherom, s kojim je glumila u ‘Upravo vjenčani’, a nakon prekida krenula su šuškanja da glumica koristi nedozvoljena sredstva, zbog kojih se počela ponašati neprofesionalno i na intervjuima i na filmskim setovima.

Pojačali su se i problemi s prehranom, koji su zapravo bili javna tajna, a sve to kulminiralo je time da je Brittany Murphy postala ‘vreća za udaranje’ javnosti, ali i medija, koji su na njoj najviše zarađivali. Tako je nekoliko mjeseci prije smrti, umjesto da joj pomogne, Perez Hilton prognozirao da će glumica u idućih 12 mjeseci tragično završiti. Danas žali zbog svoje izjave, no, kako tvrdi, tada su bila takva vremena. No ono što su mnogi zaključili bilo je to da je loš utjecaj na nju zasigurno imao suprug Simon Monjack. Općenito, njezina udaja 2007. za britanskog scenarista sve je iznenadila, no u dokumentarcu se ustvrdilo da je to bio rezultat njezine želje da se nakon dviju propalih zaruka napokon skrasi.

Dokumentarac ‘What Happened, Brittany Murphy?’ javno proziva Monjacka i zapravo ga uspoređuje s Jamiejem Spearsom, ocem Britney Spears, nazivajući ga sociopatskim prevarantom koji je imao kontrolu nad njezinim životom i u konačnici imao najviše koristi od slave i bogatstva pokojne Brittany. Sama serija zapravo sugerira da se njihov brak zasnivao na njegovoj moći i kontroli, kao i da ju je, iako to nikada nije službeno potvrđeno, emocionalno zlostavljao. On se tako u potpunosti ugurao u njezin život te joj je postao agent, menadžer, pa čak i vizažist, promijenio je sve njezine brojeve telefona, a ona sama nije imala pristup ni telefonu ni mailu. Trenutke pauza na snimanju morala je provoditi u njegovu automobilu, a zbog njega je počela odbijati bilo kakve scene u kojima bi trebala biti intimna s nekim glumcem pred kamerama. S vremenom su se u potpunosti otuđili od svih i više gotovo nisu napuštali dom. Monjack bi je usred noći odijevao poput lutke i fotografirao je te nagovarao da krene s plastičnim operacijama, a ona je bespogovorno pristajala na sve.

On je svojom pričom očarao i majku Brittany Murphy, Sharon Murphy. Koliko je sve to bilo čudno i mučno, govori i to da su nakon smrti supruge i kćeri napravili fotosession, a šuškalo se i da dijele postelju i imaju intimne odnose. Naravno da je sve to uzrokovalo razne teorije zavjere, između ostalih onu da su njezin suprug i majka imali tajnu aferu, zbog čega su se odlučili riješiti Brittany. Svoju ćud nastavio je pokazivati i nakon njezine smrti kontrolirajući joj majku i najavljujući pokretanje fondacije s njezinim imenom. Navodno je, kako bi prikupio novac, naplaćivao dolazak na njezin pogreb, no nakon što je sve neslavno propalo priča se da je podmirio sve dugove.

Ono što je najnevjerojatnije u cijeloj priči to je da je Monjack preminuo samo pet mjeseci kasnije i u sličnim okolnostima. Dokumentarac otkriva da je bio prevarant koji je koristio lažna imena u različitim državama, u kojima je bio do grla u dugovima. Tijekom tri godine njihova braka potrošio je tri milijuna dolara njezinog novca, a najtužnija od svih priča ona je u koju je upletena njezina majka, a koja je išla založiti nakit što ga je Monjack poklonio Brittany Murphy, uključujući repliku tijare koju je Audrey Hepburn nosila u filmu ‘Doručak kod Tiffanyja’, a za koju se na kraju ispostavilo da je jeftina bižuterija. No nije Monjack samo imao lažna imena i darivao lažni nakit, već je imao tajnu djecu, kćer Jasmine i sina Elijaha s dvije žene. A da je itekako dobro znao manipulirati ljudima, potvrdili su njegova majka Linda i brat James, ustvrdivši da je to radio cijelog života. Jednom je prilikom čak izmislio da je milijarder koji umire jer je u terminalnoj fazi raka, a da ga je spasio eksperimentalni lijek.