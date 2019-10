Slavni glumac priznao da su ga silne filmske vratolomije pretvorile u 'čangrizavog starca'

Christian Bale poznat je ne samo po svojoj izvanrednoj glumačkoj vještini, već i po čudesnim tjelesnim transformacijama i raznim vratolomijama, no sad kaže da postaje prestar za takve pothvate

'Kad ste mladi i osjetite male boli u mišićima, pomislite kako stvarno umom kontrolirate tijelo. No, kad imate 45 godina, onda se zapitate za koji vrag to još uvijek radite. Jednom sam radio scenu u kojoj je bio kaskader od oko 60 godina i zadatak mu je bio pasti sa konja na glavu. Pogledao sam ga i zapitao se je li ikad zamišljao da će to još uvijek raditi kad će imati 60 godina. Padao je na glavu kao nitko. I odmah se vraćao u sedlo! No, kaskaderi ne vole pokazivati bol. Ako slome ruku, pokušat će vas uvjeriti da je sve u redu. S dužnim poštovanjem prema svima u toj profesiji, ja ne želim raditi takve stvari kad ću imati 60 godina. Jednom sam uživao voziti svoj bicikl i padati sa njega. Uživao sam zabijati se u stvari. Nevjerojatna zabava, čak i kad poteče krv. Sad se molim Bogu da ne padnem jer znam da možda neću moći ponovo ustati', rekao je Christian Bale u intervjuu za GQ.

Slavni glumac prisjetio se kako je dobio herniju diska na snimanju trećeg filma o Batmanu.

'Da. Još uvijek me boli kad sjedim. Ako ne vježbam, što mi nije u krvi. No, svi to prolazimo. S godinama počnemo pričati o svojim bolovima', dodao je Christian Bale.