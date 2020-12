Slavlje u domu Duje Ćalete-Cara i njegove zgodne odabranice

Naš nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car već dvije godine boravi u Marseilleu, gdje igra za tamošnji klub, a najveća podrška mu je njegova dugogodišnja djevojka Adriana Đurđević koja je bez razmišljanja skupila kofere iz rodnog Dubrovnika i preselila u Francusku, kako bi mogla biti uz svog voljenog. Svaki slobodni trenutak provode zajedno, a lijepa Adriana je uz svog voljenog proslavila i svoj 29. rođendan

'Hvala velika svima na predivnim čestitkama! Thank you so much! Merci beaucoup à tous! Love you all!', napisala je Adriana ispod niza fotografija na kojima pozira uz slavljeničku tortu i svog Duju, a u komentarima su se nizale želje i čestitke.