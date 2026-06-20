Slavlje ljubavi: Sandra Bagarić i Darko Domitrović slave godišnjicu braka uz predivne uspomene

Operna pjevačica i glumica, ponovno je pokazala da je u njenom braku romantika itekako živa. Povodom godišnjice braka sa suprugom, poznatim pijanistom i skladateljem Darkom Domitrovićem, na društvenim mrežama podijelila je dirljivu posvetu. Svoje je pratitelje raznježila presjekom privatnih fotografija nastalih tijekom njihovih zajedničkih godina, dokazujući da njihova ljubav s vremenom samo dobiva na snazi

Uz niz emotivnih vizualnih uspomena, Sandra Bagarić je suprugu Darku Domitroviću uputila riječi koje su ubrzo prikupile brojne lajkove i čestitke obožavatelja, ali i kolega sa scene.

'Nema JA, bez TI. Sretna nam godišnjica braka. Da u životu plešemo uvijek u našoj koreografiji', napisala je slavna sopranistica. Ovom je kratkom, ali snažnom porukom jasno dala do znanja koliko joj znači podrška supruga s kojim već desetljećima dijeli i privatni i profesionalni put.

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Ljubavna priča ispisana notama Nije slučajnost da ovaj poznati par slavi svoju ljubav upravo na dan kada kalendarski pozdravljamo ljeto i slavimo Svjetski dan glazbe. 'Sretan dan glazbe i dobro nam došlo ljeto', dodala je Sandra u svojoj objavi, simbolično povezujući njihov važan dan s umjetnošću koja ih je i spojila.

>> Sandra Bagarić sve je nasmijala svojim priznanjem o intimnim odnosima u dugim brakovima << Poznato je da se par upoznao još za vrijeme Sandrinih studentskih dana na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, gdje je Darko radio, a od tada su ostali nerazdvojni - kako u životu, tako i na pozornici.