Slavko Sobin i Ivan Šarić otkrili koliko im znači potpora njihovih partnerica

Oprez! Nenormalna doza patetike stiže. Ne znam jesmo li očekivali ovo finale, ne znam mislimo li da možemo pobjedit večeras, ne znam hoće li mi danas ispast iz ruku kad pokušamo izvest onu lastavicu u bečkom i ne znam jel išta od toga bitno zato što znam da sam od prvog trenutka uživao plesat s njom i da samo to želim i večeras. Znam da mi taj osjećaj ništa ne može pokvariti i gledajući kakav sam ušao u ovaj show znam da sam s njom već pobjedio sebe. Izgleda ko boginja zato što JE boginja. Iznutra. Ili božica. Nikako da naučim, a ne da mi se prekidat tok ili tijek misli da sad to guglam. Uglavnom, hvala ovom oličenju talenta, podrške, discipline, topline, prijateljstva, ženstvenosti, strpljenja, snage, svega. Svega. Ti si takva carica i čast mi je što ću još jedan dan dijelit podij s tobom i još veća čast što te u godinama što dolaze mogu zvat svojom prijateljicom. Idemo danas živit naš ples. @gabriela.pilic #TheQueen