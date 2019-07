Skunk Anansie slaže set listu za Zagreb

Nakon desetak koncerata velike europske „25Live@25“ turneje grupe Skunk Anansie polako se kristalizira set lista koju će bend donijeti u Zagreb 27. srpnja. Po posjećenosti najbrojniji samostalan nastup toura velika britanska četvorka odsvirati će upravo u Hrvatskoj, pred punim stadionom Šalata.

Na dosad održanih 12 koncerata Skunk Anansie su izveli ukupno 26 pjesama od kojih najčešće hitove „Charlie Big Potato“, „Hedonism“, „Love Someone Else“ i „“Twisted“. Njima za petama po broju izvođenja su „I Can Dream“, „My Ugly Boy“, „Because Of You“, „God Loves Only You“, „Intellectualise My Blackness“, „This Means War“, „Weak“ i „You Follow Me Down“. „Yes It's Fucking Political“, „All In The Name Of Pity“, „Cheap Honesty“ i „“The Skank Heads“ također su na popisu odsviranih, kao i izuzetni singlovi „Tear The Place Up“, „Brazen“ i „Secretly“. Na set listu je grupa uvrstila i potpuno novu pjesmu – „What You Do For Love“ objavljenu prije desetak dana.