Škotski glumac otkrio kako bi rado bio dečko ženskog Bonda

Richard Madden kojeg publika najbolje poznaje iz 'Igre prijestolja', a koji trenutno glumi u britanskoj seriji 'Bodyguard' ('Tjelohranitelj') nedavno je komentirao ideju kako bi baš on mogao preuzeti ulogu Jamesa Bonda od Daniela Craiga

Škotski 32-godišnji glumac Richard Madden jedan je u još uvijek relativno širokom izboru za sljedećeg Jamesa Bonda. Samom Maddenu to laska, no izjavio je kako ne bi imao ništa protiv ni glumiti dečka ženske varijante Jamesa Bonda.

Osim Richarda Maddena za ulogu Jamesa Bonda razmatraju se Idris Elba, Tom Hiddleston, Aidan Turner i James Norton.

'To je posljedica serija u kojima glumimo, kao u slučaju Toma Hiddelstonea u seriji 'The Night Manager'. Ja sam sljedeći koji je zapeo za oko u seriji 'Bodyguard'. Vrlo mi laska to što bi me publika željela vidjeti u toj ulozi. Vrlo sam zahvalan', rekao je Richard Madden.

Škotski glumac otkrio je i da je dva puta dnevno u teretani kako bi se pripremio za uloge.

'Projiciramo vrlo nerealne ideje kako bi tijelo trebalo izgledati. Često se s kolegama nakon što smo jedva išta pojeli i dva puta već bili u teretani nađem pred kamerama, pa gledamo jedni druge i gunđamo kako to što radimo podržava gluposti kojima se zapravo protivimo', komentirao je Richard Madden.