Sjećate se pjevačice Jewel? Vratila se nakon godina izbivanja i progovorila o beskućništvu, ali i svojim borbama sa psihičkim zdravljem

Milijuni diljem svijeta odrastali su 90-ih pjevušeći 'Foolish Games' i 'You Were Meant For Me' američke kantautorice Jewel Kilcher, koja je tijekom svoje karijere zaradila čak četiri nominacije za Grammy, a od 2015. je prodala više od 30 milijuna albuma diljem svijeta. No, nekada i nije bilo sve tako divno

Odrasla na hladnoj i surovoj Aljasci, gdje je, da bi preživjela, morala naučiti i loviti da se prehrani, američka kantautorica Jewel svjetsku je slavu stekla sredinom 90-ih svojim albumom 'Pieces of You'. Danas živi itekako dobro, zahvaljujući desetljećima napornog rada u glazbenoj industriji, no nekada davno život za nju i nije pisao najljepše stihove.

Tek sada, Jewel Kilcher otkrila je da je, prije negoli su joj se zvijezde posložile te je postala pop zvijezda, živjela kao beskućnica te je čak krala po dućanima.

'Bili su ti dani kada sam godinu dana provela živeći na ulici kao beskućnica, imala sam 18 i bila sam apsolutno prestrašena, zbog čega sam proživljavala i napadaje panike, a često sam i krala po dućanima...postojali su dani kada sam mislila da ću se onesvijestiti, što i jesam, kada bi imala napadaje panike, no ostala sam na kraju ipak čvrsto na nogama', prisjetila se Jewel.