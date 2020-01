Sjećate se kćerkice Rachel i Rossa iz 'Prijatelja': Vratila se nakon 20 godina i sve nasmijala urnebesnom dosjetkom

Pravi obožavatelji serije 'Prijatelji' vrlo će se lako sjetiti epizode u kojoj Monica i Chandler trebaju otputovati na romantični vikend, no zapnu na rođendanu nećakinje Emme, kćeri Rachel i Rossa Gellera. Preslatka djevojčica iz serije je odrasla i vratila se nevjerojatnom dosjetkom vezanom za kultnu seriju

U epizodi pod nazivom 'The One With the Cake', Monica koju u seriji igra Courtney Cox i Chandler kojeg pak utjelovljuje Matthew Perry prema scenariju žure na romantični vikend u Vermont, no zaglave na rođendane Monicine nećakinje Emme, televizijske kćerkice Rachel i Rossa. Emma je naime odužila s popodnevnim spavanjme, a uzvanici moraju čekati da se slavljenica probudi. Najnestrpljiviji među njima su Monica i Chandler kojiima se žuri otputovati na romantični vikend odmor.

U svom su šaljivom tonu dok čekaju da prolsava počne smislili prigodnu čestitku koju će malena Emma pogledati kada postane punoljetna, a koja je pak poslužila kao izvrsna inspiracija Noelle Sheldon.