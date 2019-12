Otkriven nepoznati detalj: Zbog ove je fotografije iz 'Prijatelja' Goran Ivanišević iskoristio sve svoje veze da je upozna

Iako su od tada prošlo duge 24 godine, tek su sada obožavatelji kultnih 'Prijatelja' primjetili jednu scenu, a u kojoj se, barem na naslovnici poznatog časopisa, našla i jedna Hrvatica. Upravo ta naslovnica bila je ključna za njezin budući brak s teniskom legendom Goranom Ivaniševićem

Možda ste pomislili da 'Prijatelji' nemaju baš nikakve poveznice s Hrvatskom, no prevarili bi se. Tek 24 godine nakon što je emitirana druga epizoda treće sezone popularne serije, pod nazivom 'The One When No One's Ready', obožavatelji su zamijetili jedan detalj.