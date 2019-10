Sjećate li se pjevačice iz grupe Mandi? U dance eri otpjevala je hit 'Nisi me bio vrijedan ti', a nakon toga nestala sa scene

Za vrijeme eksplozije dancea 90-ih nema mnogi su se pokušali baviti glazbom. Neki su postigli status trash zvijezda, neki su ostvarili ozbiljne karijere, a neki su se poput Veline, Kasandre, Simplicije i mnogih drugih, povukli sa scene. Među njima je i Mirjana Gönz koja je pjevajući u grupi Mandi odradila jedan od najvećih hitova u povijesti hrvatske dance ere. Za tportal je ispričala čime se sada bavi

Grupa je nastala 1990. godine i uspješno je zajahala na nadolazećem dance valu. Prije tog komercijalnog uspjeha svirali su na vjenčanjima, a sve se promijenilo nakon pjesme 'Nisi me bio vrijedan ti'. Aranžman je napravio Miro Buljan, a tekst napisao Hrvoje Stupar. Bend sačinjen od Mirjane i Damira Gönza, Damira Kičića, Krešu Bernardića i Dražena Sokača uopće nije očekivao takav uspjeh. Sredinom devedesetih uspjeli su postići zapaženiji uspjeh s pjesmama 'Pristajem na sve', 'Zbog tebe', a onda su do 2000. godine nestali sa scene.

U petak će se u zagrebačkom klubu Boogaloo dogoditi pravi retro party devedesetih. Nastupit će I. Bee, Ella, Neki to vole vruće, a kao posebni gost i Mandi. Svih godina unazad mnogi su se pitali što se dogodilo s njima i planiraju li se opet vratiti glazbi.

Nakon što je 1998. napustila grupu, imala je kratki izlet u solističkim vodama kada je snimila album, no početkom novog milenija, godinu dana prije rođenja kćeri (danas 18-godišnje gimnazijalke Martike), shvatila je da je glazbena karijera ne ispunjava kao nekada.

'Živim život zaposlene žene, domaćice i majke. Stvarno nema tu puno filozofije. Pjevam u bandu Acoustic stress free, sviramo strane covere. I to mi je super, kao psihoterapija. I to ti je to. Za ostale ne znam, nisam u kontaktu s njima', rekla je za tportal.

Već dugo je zaposlena kao knjigovotkinja u obiteljskoj tvrtci. Bijeg u anonimnost daleko od svjetala reflektora nije joj teško pao, a nastupa s bendom u kojem njezin suprug Damir svira gitaru.