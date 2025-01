Vanna otkrila kako je nastao hit 'Tek je 12 sati': 'Bili smo malo šokirani'

'Sjećam se, vratili smo se iz Londona jer je naš DJ Fresh J išao tamo na natjecanje u klub Ministry of Sound. Družili smo se u Royal Albert Hallu, bio je koncert plesne glazbe i tamo smo dobili nekakvu potvrdu iz prvih redova što želimo raditi, pa smo se nekako s tom sigurnošću da radimo dobru stvar vratili iz Londona, nastavili kombinirati te beatove, dečki su bili zaduženi za to, odsvirali su neke akorde u studiju…', ispričala je za srpski Telegraf .

'Činilo nam se da je pjesma dobra od početka. Onda smo to počeli testirati, puštali prijateljima, DJ-ima koje smo poznavali, koji su tada puštali glazbu po klubovima i svi su nam govorili da je to nešto veliko. I tako nas je zapravo ta pjesma vrlo brzo uhvatila, moram priznati, bili smo malo šokirani koliko je brzo postala megahit', rekla je pjevačica. Ranije je rekla da 'koliko god ju je lijepo i dragocjeno imati u repertoaru, toliko sa sobom nosi i 'prokletstvo' jer je uvijek prati'.

Jedini put nije izvodila taj hit

Već 30 godina je na njezinom repertoaru, a samo jednom je nije otpjevala koncertu, jer joj nije pristajala. Bilo je to nekoliko dana nakon što je umro Oliver Dragojević. Svi su, objasnila je 'bili pretužni i jednostavno ta pjesma nije odgovarala njezinom koncertnom programu'. Inače, Objavljena je 1994. na albumu 'Second To None', uz pjesme 'Da ti nisam bila dovoljna', 'Ne traži ljubav' i 'Probudi me'.