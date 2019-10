Kako je Vesna Pisarović ponovo raspametila zagrebačku publiku na svom koncertu

Posljednjih nekoliko godina u cijeloj zemlji postali su populatni tulumi hrvatske i strane plesne glazbe 90-ih koji dobivaju sve veći retroštih, privlače rastući broj ljudi i time oživljavaju razdoblje koje neki smatraju najboljom, a neki najgorom glazbenom epohom Hrvatske. Publika je raznovrsna - od onih koji su došli zbog nostalgije do klinaca koji su rođeni poslije 2000.-tih, a koncerti Vesne Pisarović se ne propuštaju. Pjevačica koja godinama ne živi u Hrvatskoj i koja se primarno bavi jazz glazbom postala je svojevrsni fenomen

'Devedesete su bile razdoblje u kojem sam duhom i tijelom bila angažirana i taj dio mog života tada je bio oblikovan prije svega odnosom prema publici. Sve što sam tada radila, mislila, mijenjala, htjela, pisala bilo je s ciljem da se svidim publici. To je bio period baziran na emotivnoj razini, a ovo čime se sada bavim više zaokuplja intelekt, tu je potrebno puno rada i sve me to potpuno razapinje, ali ujedno i ispunjava i vrlo sam sretna', ističe lijepa pjevačica. S mnogim nekadašnjim kolegama i suradnicima i dalje je u kontaktu' , ispričala je Vesna Pisarović ranije za tportal.