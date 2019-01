Sjećate li se pjevačice albanskog podrijetla i moćnog glasa? Danas u 57. izgleda fantastično

View this post on Instagram

Sanremo 1978 Al secondo posto della 28° edizione del Festival di Sanremo si piazza una ragazzina giovanissima, neanche maggiorenne. È barese, ma di chiare origini albanesi. Si chiama Anna Hoxha, italianizzato poi in Anna Oxa, e la sua canzone, "Un'emozione da poco", è un vero e proprio gioiello. Brano scritto da Ivano Fossati e look etichettato come punk studiato per lei da Ivan Cattaneo, viene eletta da alcuni giornali a simbolo di quella gioventù traumatizzata dallo squallore di una società decadente, e da Alberto Bevilacqua (storico scrittore e regista) come il personaggio stereotipato presente in ogni centro italiano, però carente dal punto di vista vocale: Bevilacqua, con tutto il bene, ma qui hai raccontato una vaccata di dimensioni clamorose... Ed eccola, "Un'emozione da poco", dove c'è uno scontro caratteriale tra lui, uomo tutto d'un pezzo, che non deve chiedere mai ed è sicuro di sé, e lei, donna fragile, ipersensibile e che vive di emozioni. Se per lui una canzone non fa nessun effetto, è una cosa da niente, a lei dà tutt'altro effetto. È dell'impossibilità di questo amore che lei ne prende coscienza, e quindi la ragione prende il sopravvento... Signori, è una canzone bellissima, un'evergreen della nostra musica. Grandi applausi per Anna Oxa!