Sjećate li se Doris Dragović na Eurosongu? Prije 20 godina otpjevala je 'Mariju Magdalenu'

View this post on Instagram

🎤 • Marija Magdalena • #dorisdragovic #beautiful #lady #diva #marijamagdalena #zeljomoja #malomizasricutriba #kriviljudi #croatiansinger #voice #instadaily #instago #ignation #instagood #photo #instagrammer #instaaddict #crostagram #photooftheday #pictureoftheday #izrael #israel #esc #mariamagdalena #eurosong1999 #eurovisionsongcontest