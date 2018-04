Sjećate li je se: Legendarna pjevačica plijeni ljepotom i u 58-oj

Plavokosa Kim Wilde je u 80-ima bila velika zvijezda, a njezinih se hitova poput 'You Keep Me Hangin' On' 'Kambodia' ili 'Kids in America' i danas sjećamo. Nedavno je gostovala u jednom talk showu gdje je sve oduševila svojim mladenačkim izgledom

Njezini su obožavatelji putem Twittera slavnu pop pjevačicu obasuli komplimentima. 'Ona ne stari', 'Prelijepa', 'Samo je još ljepša', redali su komplimenti na račun slavne plavuše koja se u showu pojavila u crnom rokerskom outfitu: uskim trapericama i sakou.

Gostujući u emisiji Lorraine Kelly, Kim (57) je otkrila i kako se nikad nije podvrgnula estetskim operacijama. 'Uvijek sam to izbjegavala, nikad ne bih išla plastičnom kirurgu. Moj izgled je rezultat umjerene tjelovježbe i zdrave prehrane', tvrdi Kim koja promovira novi album 'Here Come The Aliens'.

Kim je ispričala i da za svoje zdravlje ne radi puno toga. 'Samo šećem psa, vježbam jogu i ponekad treniram s instruktorom. Ali nekad umjesto toga popijem kapućino i zasladim se croissantom', smije se proslavljena glazbenica.

Inače, pjevačica je u ranijim intervjuima ispričala kako je na vrhuncu slave imala živčani slom te da ju je vrtlarstvo spasilo. Prije nekog vremena je punila stupce i njezina opsesija izvanzemaljcima.