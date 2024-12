Sin Pamele Anderson otkrio kakva je bila njegova majka dok je odrastao

'Učinila bi sve za mene. Jako je dobra majka. I u određenom trenutku svog života vi postanete zaštitnik', objasnio je.

Dodao je i da je želio pomoći svojoj majci promijeniti njezinu percepciju kao jednog najpoznatijih seks simbola na to da je ljudsko biće - i pomoći joj da slijedi svoje snove.

Brandon je istaknuo je da želi da njegova mama 'ima priliku' postići uspjeh u polju u kojem želi biti

Pamela - koja je započela u časopisu Playboy, a zatim postala poznato ime zahvaljujući ulozi CJ Parker u Baywatchu - uspješno je zaokrenula smjer svoje karijere - što ju je dovelo do nominacije za Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice za njezinu izvedbu u hvaljenom filmu 'The Last Showgirl'.

Inače, Pamelina nominacija za Zlatni globus za The Last Showgirl prva je nominacija za Zlatni globus koju je dobila u svojoj karijeri. Slavna plavuša je dobila izvrsne kritike za svoj portret Shelley, nekadašnje plesačice u Las Vegasa, u filmu The Last Showgirl - redatelja Gije Coppole.