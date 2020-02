Sestrinska svađa prerasla u fizički obračun: Kim i Kourtney Kardashian nisu štedile riječi, ali ni šake

Samo nekoliko sati prije premijere prve epizode 18. sezone jednog od najpopularnijih reality showova na svijetu, 'Keeping Up With The Kardashians', u javnost je puštena i najava u kojoj se dalo do znanja kako će se neki odnosi u ovoj sezoni itekako promijeniti, a sve će eskalirati i tučnjavom

Još je prije nekoliko mjeseci najstarija od sestara Kardashian, 40-godišnja Kourtney Kardashian, jasno dala do znanja kako joj je dojadilo snimanje popularnog reality showa, u koji je uključena cijela obitelj, osobito jer više nema namjeru davati javnosti potpuni uvid u njezin privatni život, želeći tako prvenstveno zaštiti svoju djecu.

No, čini se da taj i više nego dobar izvor prihoda još je uvijek previše primamljiv da bi doista okrenula novu stranicu u životu i rekla svima zbogom. Ipak, ako je suditi po najnovijoj, 18. po redu sezoni 'Keeping Up With The Kardashians', ovoga puta mnogi će se intimni trenuci događati upravo pred kamerama.