Kim i Khloe Kardashian žele izbaciti najstariju sestru iz biznisa

Zbog toga što o svojem privatnom životu i problemima ne želi pričati pred kamerama, za potrebe reality showa 'Keeping Up With the Kardashians', Kim i Khloe Kardashian napale su svoju najstariju sestru Kourtney

Nakon posljednjeg okršaja pred kamerama, kada su se Kim i Khloe Kardashian okomile na svoju najstariju sestru Kourtney Kardashian, nikoga ne bi začudilo da je jedan od najpopularnijih reality showova današnjice 'Keeping Up With the Kardashians' ostane bez jednog člana. Naime, Kim i Khloe smatraju kako nije pošteno od Kourtney da svoje privatne stvari drži podalje od televizijskih gledatelja, zbog čega njih dvije, vjerojatno zbog potpisanog ugovora, moraju to nadoknaditi na način da moraju otkriti više svojih detalja.

'Ne volim pričati o tome koga ljubim. Ne znam koji je problem s ljudima? Je li im toliko dosadno u vlastitom životu da žele živjeti kroz moj ludi ljubavni život, za koji očito misle da imam. Saberite se', poručila je Kourtney Kardashian. U povjerljivom razgovoru, koje su vodile same Kim i Khloe, upravo je Khloe rekla kako Kourtney često izmišlja gdje se nalazi i koristi svoju djecu kao ispriku, stoga ju je nazvala lažljivicom. 'Kourtney provodi puno vremena bez pratnje kamere. Ne želi pričati o svojoj vezi, no s druge strane vidjet ćete njezine paparazzo fotografije s dečkom čije ime ne smijem izreći u showu jer Kourtney to ne želi. Poslije ću nešto vidjeti ili pročitati i doznati stvari koje ona krije od nas', bijesna je bila Kim. Kourtney je pokušala mlađim sestrama objasniti kako se granica negdje mora povući te da javnost ne mora znati baš svaku pojedinost njihovog života, no Kim se s time nije složila:

