Poznate domaće vokalistice Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac, uz pratnju prestižnog pijanista i skladatelja Matije Dedića izveli neke od najpoznatijih duhovnih pjesama i tako poželi sretan Uskrs svekolikoj javnosti iz potresima pogođene zagrebačke katedrale

Uz pratnju Matije Dedića, sestre Husar izvele su skladbe poput 'Ave Maria', 'Klanjam ti se smjerno', 'Prva ljubav te zove', 'Gospodine hvala', 'Dubine', 'Krist na žalu' te 'Zdravo Djevo (Rajska Djevo, kraljice Hrvata)', a javnosti je na sam Uskrs omogućen virtualan ulazak u 'ranjenu' zagrebačku katedralu koja nakon potresa, ali i zbog pandemije koronavirusa, nije dostupna.

'Ovaj koncert ćemo pamtiti, za nas je ovo koncert života, najljepši koncert koji smo ikad mogli izvesti. Pjevati duhovnu glazbu meni osobno je nešto najljepše jer je to i osobna molitva i predivna poruka nade i ljubavi. Ovime smo dali svoj doprinos kako najbolje znamo, a to je kroz glazbu. U situaciji s koronavirusom i nakon potresa, potrudili se približiti i pokazati katedralu prije no što će biti obnovljena i dati ljudima priliku da mogu virtualno ući u katedralu i vidjeti je, te da na sam Uskrs, a ovo je poseban Uskrs kada su sve crkve zatvorene i prazne, budemo svi povezani u ljubavi, molitvi i zajedništvu', kazala je Marija Husar Rimac netom nakon izvedbe uskrsnog koncerta.

'Nikada u životu ne bih pomislio da ću jednoga dana ući u tako ranjenu Zagrebačku katedralu. Preplavili su me vrlo tužni osjećaji koji se isprepliću sa svim nedaćama koje su nas zadesile u posljednje vrijeme. S druge strane osjetio sam i ponos što imam takvu privilegiju biti u simbolu Zagreba za vrijeme njegove obnove i s velikom nadom u brz oporavak takvog svetog mjesta', nakon koncerta kazao je Matija Dedić, a njegove dojmove i osjećaje dijele sestre Marija Husar Rimac i Ivana Husar Mlinac.