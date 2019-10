Stajling za peticu: Ivana Paradžiković oduševila u šarmantnom ženskom odijelu

Urednica i novinarka emisije 'Provjereno' Ivana Paradžiković ostavila je sve bez daha u još jednom fantastičnom outfitu koji je nosila na prvoj večeri Zagreb Fashion Destinationa na kojoj je bilo osam revija

Lijepa Ivana ovaj je besprijekorni look začinila seksi sandalama te prepoznatljivom frizurom, trendi bobom sa šiškama i nenametljivim make upom.

Inače, Zagreb Fashion Destination je hvalevrijedan projekt koji potiče mlade dizajnere ali i one već afirmirane, da budu najbolja verzija sebe i da sve što rade, čine predano jer se trud, uvijek isplati. Upravo su to sinoć, u zagrebačkoj Tvornici kulture dokazali svi koji su pred mnogobrojnom publikom prikazali svoje kolekcije. Ovogodišnja tema i misao vodilja same manifestacije bila je naša Zemlja i očuvanje iste.

Prvu večer ZFD-a otvorio je Delight by Ivan Friščić, koji je svojim iznimno nosivim komadima poput odijela i kaputa, zasluženo odnio gromoglasan pljesak. Kreativci iz tima Callegari i ove sezone su pokazali da se između njihovih redova kriju mlade nade. Apsolutno oduševljenje, odnijele su mlade dizajnerice koje stoje iza brenda Mateyaneira. Lijepa i ženstvena kolekcija iza koje stoji brend Anovi i ove je godine blistala, dok je Bubabu Design iz Splita na pistu donio dašak sunca i osvježenje. Dora je svojim finim krojevima prikazala čar smjele elegancije, a pojačanje iz Rijeke je stiglo pod nazivom brenda - Kayra Design. Uvijek vjeran svojoj estetici, Stolnik je sinoć prikazao jednu lijepu kolekciju. Za prekrasne frizure svih modela, pobrinuli su se stručnjaci iz Keune Akademije, a Callegari tim se pobrinuo za moderan make up.

Produkcijski je vrlo slikovito prikazana slika prirode kroz kišu koja za vrijeme revija neprestano pada i na taj način 'gasi Amazonu'. Za zagađenje i uništavanje prirode nažalost, najčešće je zaslužan čovjek. Osim prekrasnih kreacija kroz koje su se dizajneri predstavili, osim druženja i inspiracije, događaj poput ovog na veoma hvalevrijedan način šalje vrlo važnu poruku.