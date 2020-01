Seleni Gomez dosta je šutnje: 'Ne želim više štititi ljude koji nisu željeli štititi mene'

S novim albumom Selena Gomez napokon je odrasla, postala ozbiljnija i shvatila što želi, a što ne od života. U najnovijem intervjuu za Billboard, koji je dala povodom izlaska albuma 'Rare', pjevačica je progovorila o mnogim stvarima o kojima je do sada šutila

'Govorila sam to i prije, no tada sam bila prestrašena glasno izreći bilo što. U tim sam situacijama štitila ljude koji nikada nisu štitili mene, niti brinuli za mene. Bilo me strah da ću reći nešto krivo, a nisam željela da ljudi misle da o meni misle išta drugo osim da sam draga osoba, no to sam ja i ponosna sam na to. Bilo mi je jednostavno dosta svega - ne želim više šutiti. Mislim da itekako zaslužujem posvetiti se sebi, osobito nakon svega što sam prošla, a o čemu sam ispričala na novom albumu', započela je svoju ispovijest Selena Gomez, čiji je najnoviji singl, predivna balada 'Lose You to Love Me', zasjeo na prvo mjesto top lista.