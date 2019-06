Sean Paul stiže u Poreč!

Najveća Danchall zvijezda današnjice Sean Paul stiže ovoga ljeta u Hrvatsku, premijerno u Istru na Rise Up festival u Poreču koji i ove godine podiže ljestvicu! Tri dana zahuktale atmosfere 5.6. i 7. srpnja osim Sean Paula dovode fantastične svjetske i regionalne izvođače za sve glazbene ukuse.

Tako će u petak 5. srpnja biti dan biti posvećen progressive i tech-house muzici koji predvodi Hernan Cattaneo, pionir argentinske i svjetske progressive-house scene. „El Maestro“, kako ga mnogi zovu, veliko je iznenađenje ovogodišnjeg Rise Up festivala koje sa sobom nosi izvanredne setove 'old-school' elektronike. Cattaneo koji je smatran ponajboljim dj-em Južne Amerike, privukao je pažnju „iskusnije“ publike te će u petak pripremiti nastup koji će dugo ostati u pamćenju svih prisutnih. Hernán Cattaneo pronašao je nove načine obrade zvuka, prenio ga u svoje setove i preveo u svoje mixeve koji su smatrani kao vrhunac progressive-house muzike. Cattanea u petak prate bosansko-hercegovački duo After Affair te još imena domaće elektronske scene.

U subotu 6. srpnja u Poreču na Rise Up-u nastupaju Željko Joksimović, DJ RetroVision te aktualna svjetska senzacija Don Diablo koji je trenutačno sedmi na ljestvici svjetskih DJ-jeva (Top 100 DJs – 2018 list by DJ Mag), što će svakako biti prava glazbena poslastica i mamac za dolazak u Poreč. Prošle godine Don Diablo objavio je svoj drugi album „Future“, dok je u listopadu prošle godine bio rangiran kao najbolji svjetski „DJ supported producer“ prema 1001Tracklists stranici. Don Diablo je svakako ime koje je veoma prikladno Rise Up electro-house tradiciji.

U nedjelju 7. srpnja se sprema najveći glazbeni spektakl u kojeg će sve posjetitelje uvesti domaća grupa Connect, nakon čega nastupa Rasta popularni srpski hip-hoper, DJ A.S. One (No. Swiss DJ), a Sean Paul, najveća planetarna Dancehall, Reggae i Reggaeton zvijezda sigurno će dodatno zapaliti atmosferu i oduševiti sve one koji se odluče toga vikenda biti u Poreču. U sklopu nedeljnog programa Rise Up festivala, popularni hrvatski party brend R'n'B EXCLUSIVE proslaviti će svoj 10. rođendan, te će na centralnom dijelu festivala biti postavljen Exclusive VIP sa najboljim pogledom na binu, gdje će gosti moći uživati u jedinstvenom glazbenom doživljaju. VIP stolove moguće je rezervirati na www.entrio.hr , na web linku http://bit.ly/2XJdWRJ ili putem telefona na +385 (0) 91 595 94 87.

Sean Paul Francis Henri, reper je i producent s Jamajke, kojemu je ovo drugi nastup u Hrvatskoj. Većina njegovih albuma su nominirani za nagradu Grammy za najbolji Reggae album, a „Dutty Rock“ je album koji je prestižnu nagradu osvojio 2003.

Njegova dva svjetski poznata hit singla- "Get Busy" i "Temperature" bile su broj 1 na top ljestvicama u SAD-u i svijetu. Sean Paul je surađivao te realizirao top singlove kao što su "Baby Boy" sa planetarno popularnom zvijezdom Beyoncé, "What About Us" sa The Saturdays, "Rockabye" sa Clean Bandit te Cheap Thrills „ u izvedibi sa Siom.

„Vjerujemo kako će njegov dolazak privući na tisuće ljubitelja moderne glazbe u Hrvatsku, Istru i Poreč. Upravo zbog planova turneje Sean Paula, festival će trajati tri festivalska dana, sa nedjeljom kao zadnjim i najvećim danom“ , ističu organizatori.

Rise Up je festival kojim se otvara sezona velikih glazbenih događanja u Poreču, a proteklih je godina premijerno u Hrvatsku doveo brojna glazbena imena. U protekle tri godine na Rise Up festivalu nastupali su Rita Ora, John Newman, Roger Sanchez, Icona Pop, RedFoo, Rudimental, Faithless, Sister Bliss, Shaggy, Inna, Vanillaz, mnoga poznata domaća i regionalna imena te mnogi drugi.

Festival je polučio i veliku medijsku pozornost te kvalitetnu promociju u vremenu predsezone te dao uvod u festivalsku sezonu u Poreču. Zbog svojih senzacionalnih programa, dobio je podršku Hrvatske turističke zajednice te TZ Grada Poreča kao jedno od istarskih top događanja. Plava Laguna generalni je sponzor eventa kojim se otvara špica turističke sezone u Poreču.