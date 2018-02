Sea Star u prvom valu donosi Hurts, Robina Schulza, hitmakere i strahovitu rap postavu

Prošlogodišnje, premijerno izdanje Sea Star festivala, nove hrvatske zvijezde u regionalnoj EXIT obitelji, od starta je premašilo sva očekivanja i privuklo više od 50.000 ljudi u magičnu lagunu Stella Maris u Umagu

Da će ovo festivalsko ljeto biti još vrelije potvrdila je i nedavna, rekordna brzina kojom se rasprodao kontingent prvih 5.000 ulaznica po poklon cijeni već pri samoj objavi novih datuma Sea Stara koji su od 24. do 27. svibnja. Kada se tomu doda još nekoliko tisuća posjetitelja koji iz cijelog svijeta na hrvatsko primorje stižu uz Exitovu zimsku akciju '1 karta = 5 festivala', pun festivalski kapacitet bit će dostignut i prije nego lani! S prvim valom stižu ne morske, već prave glazbene zvijezde i jedan od najboljih koncertnih bendova današnjice Hurts, kojeg je publika izglasala za najbolji nastup na gigantskom Glastonburyju, i to ispred bendova kao što su U2 i Coldplay! S njima stiže i ubitačan hitmaker Robin Schulz koji drma glavne festivalske pozornice diljem Europe, a kojeg već sad proglašavaju za nasljednika famoznog Davida Guette zbog istog umijeća da napravi vrhunski party te da svakih par mjeseci stvori novi hit! A da bi se hitovi već sad brojali u desetinama, tu je i vreli londonski trio Disciples te francuski dvojac sa zaraznim hitovima Ofenbach! Kako bi tulum bio još intenzivniji, uz plesne zatrest će nas i hip-hop beatovi strahovite postave koju vode zagrebački velikani Tram 11, balkanski rap otac (i) Edo Maajka, kao i jedina prava hip-hop 'majka' Sajsi MC te omiljeni dalmatinski Dječaci i neprikosnoveni splitski pobjednik Krešo Bengalka.

'Izuzetno smo ponosni što smo ponovo uspjeli izvođače koji su priredili neke od najboljih nastupa u povijesti glavne pozornice i Dance arene EXIT festivala dovesti na Sea Star. Hurts su svjetski poznati kao jedan od najboljih bendova koje se obavezno moraju čuti uživo, dok Shultzovo umjeće da napravi nezapamćen party s njegovim magahitovima koji se vječno pamte je neprikosnoveno. Ovo je tek dio programa koji najavljujemo, ali sigurno je već sada da će publika na Sea Staru i ove godine moći osjetiti onu neizrecivu, atmosferu s novosadske tvrđave zbog koje je EXIT nedavno ponovo okrunjen za najbolji veliki festival Evrope.' – izjavio je Dušan Kovačević, osnivač EXIT i Sea Star festivala.

Sposobnost britanskog dvojca Hurts da uspješno evocira romantiku 80-ih u suvremenom formatu, nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a nastupali su na svim vodećim festivalima kao što su Glastonbury, Rock am Ring, Fuji Rock ili EXIT! Njihov nastup na Petrovaradinu 2014. te na Sea Danceu 2016. raspametili su desetke tisuća koji su uglas pjevali najveće hitove poput 'Wonderful Life', 'Miracle', 'Stay', 'Sunday', 'Illuminated', 'Lights', 'Some Kind Of Heaven', i mnoge druge. Udruženi Theo Hutchcraft i Adam Anderson već s prvim albumom 'Happiness' osvojili su titulu najbrže prodavanog britanskog albuma u 2010. godini, te suradnje s Kylie Minogue i Calvinom Harrisom. Nasljednik 'Exile', ponovio je uspjeh ušavši među top 10 albuma diljem Europe, a treći album 'Surrender' proširio im je publiku na ostatak svijeta. Nedavno objavljeni album 'Desire' s kojeg posljednji singl 'Ready To Go' bilježi milijune pogleda na YouTubeu, mančesterski je fenomen poveo na novu svjetsku turneju koja ovog svibnja stiže i u Hrvatsku.

Vladar plesnih podija današnjice, njemački DJ i producent Robin Schulz, svaku traku koje se primi pretvara u zlato. Svjetski proboj donosi mu remiks singla 'Waves' u 2014. godini kojim je zaradio čak i Grammy nominaciju. Iste godine izlazi mu debitanski album 'Prayer' s kojeg su na svjetske top liste odaslani mega hitovi 'Prayer in C' i 'Sun Goes Down', dok drugi album rastura singlom 'Sugar' koji bilježi više od 350 milijuna YouTube pogleda! Daroviti Nijemac danas je zvijezda glavnih festivalskih pozornica kojem se na listi suradnika nalaze Moby, David Guetta, James Blunt, Akon, i drugi velikani koji u dokumentarnom filmu o Schulzu imaju same riječi hvale. Posljednji album 'Undercover' (2017.) nastavlja jednako zaraznim tempom grabiti top pozicije prije svega s hit singlom 'OK', a svježe izdan singl 'Unforgettable' prava je najava za njegov nastup na Sea Star festivalu.

Londonski trio Disciples eksplodirao je uz hit 'How Deep Is Your Love' nastalim u suradnji s Calvinom Harrisom. Nakon singla koji trenutno premašuje milijardu YouTube pogleda, prepoznao ih je i pogurao legendarni Pete Tong s BBC-a te su se munjevitom brzinom probili. Trojac u sastavu Duvall, Luke Mac i Gavin Kool sami pišu, pjevaju i produciraju vlastitu glazbu, a istaknuto mjesto na ljestvicama ostvario im je jedan od najslušanijih singlova iz 2017., 'On My Mind'! Glastonbury, Leeds, Creamfields, Summerburst i Exit samo su neki od najvećih festivala na kojima su nastupali, a mogu se pohvaliti i ljetnom rezidencijom u famoznom klubu Amnesia na Ibizi. Ofenbach je senzacija iz Francuske, a čine ju Dorian Lo i Cesar de Rummel. Najpoznatiji po platinastom singlu 'Be Mine' uspješno kombiniraju utjecaje rock'n'rolla i elektronske glazbe. Nakon objavljivanja pjesama 'Around The Fire' i 'You Don’t Know Me' stekli su fanove među superzvijezdama kao što su Robin Schulz i Tiesto, a DJ Mag ih nominira za najboljeg debitanta na glazbenoj sceni. Iste godine izdaju zarazni hit 'Katchi' koji je za kratko vrijeme dosegao nevjerojatnu radijsku popularnost i pokrenuo potpuno novi glazbeni stil! U svoje nastupe ne libe se ubaciti AC/DC, Red Hot Chili Pepperse, Nirvanu i Daft Punk koji u njihovim remiksima provjereno prave festivalsku euforiju.

Na Sea Star stižu i direktori hrvatskog hip hopa, zagrebački Tram 11. Nakon spektakularnog povratničkog koncerta u rasprodanoj velikoj dvorani Doma sportova i reizdanja fantastičnog prvijenca 'Čovječe ne ljuti se' (1999.), zakotrljala im se prava lavina nastupa. Neprikosnoveni uzori generacijama, Target i General Woo kroz hitove 'Hrvatski Velikani', 'Vrućina gradskog asfalta', 'Pad sistema' i druge, odgajali su publiku i upisali se u povijest. Još jedan as regionalnog hip hopa, Edo Maajka, donosi flow bez greške brušen na ranim albumima 'Slušaj Mater' i 'No Sikiriki' kojima je kritizirao političko-socijalno okruženje pogledom 'običnog čovjeka'. Ove godine stiže s novim albumom i pojačan pratećim bendom. Sajsi MC jedna je od najzapaženijih reperica na Balkanu, prepoznatljiva po provokativnom stilu najvećih hitova 'Mama', 'Nadrkano hodanje', 'Antifa kučke' te 'Liz Taylor' s osječkim dvojcem Krankšvester. Među šokantnije suradnje ubraja joj se i ona sa Severinom za hit 'Silikoni'! Hip hop na Sea Staru na razini će držati i splitski Dječaci koji su pokorili scenu već prvim albumom 'Drama' (2008.), dok im je prva naklada nasljednika 'Istina' (2011.) prodana u rekordna dva dana, a singl 'Lovrinac' zaradio je i nominaciju za Porina. Krešo Bengalka u Umag donosi splitske priče s ulice, a nakon grupe Kiša metaka s kojima je poharao regiju te solo prvijenca 'Finale', novi album 'Split Zoo' stiže u veljači uz hitove ‘Repetiram’, ‘Šta ćeš?’ i ‘Nokturno’, kojima je pokazao da je 'tvrđi i od samog sebe'.

Ulaznice za Sea Star po aktualnim cijenama samo do 8. veljače!

Zbog ogromnog interesa, aktualne poklon cijene festivalskih ulaznica od 229 kn, što je 60% od finalnog iznosa vrijedit će najkasnije do ponoći 8. veljače, a prodaju se u sustavima Ticket Shop i Entrio. VIP Gold ulaznica ostaje po nepromijenjenoj cijeni od 749 kn, a Sea Star nudi i dvije vrste kampiranja, Premium i Premium Plus, obje s 4 zvjezdice po cijeni od 209, odnosno 249 kn. Exitova turistička agencija Exittrip.org nudi i pakete koji uz ulaznice, nude brojne druge opcije za smještaj i prijevoz do Umaga.