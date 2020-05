Nakon što je legendarni glumac Mustafa Nadarević prije nekoliko dana obznanio da je još u bolnici te da ne zna kada bi mogao izaći, publika megapopularne serije znatiželjna je kad se očekuje povratak Izeta Fazlinovića

'Ne pada nam na pamet da radimo 'Lud, zbunjen, normalan' bez Mustafe Nadarevića. To nismo nikada razmatrali niti ćemo razmatrati', poručio je. Vjeruje da će glumačka legenda ozdraviti. 'Mislim da će Mustafa biti dobro. Svi smo veoma optimistični, i mi i on. Tako da to nije nešto što nas pretjerano sekira', istaknuo je Isović.