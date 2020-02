Fazlinovići su se vratili: U novim epizodama pojavljuju se dobro poznati likovi, ali iznenadit će vas tko nedostaje

Od ponedjeljka navečer na Novoj TV počeli su se prikazivati novi nastavci kultne serije 'Lud, zbunjen, normalan'. U novim epizodama čiji scenarij potpisuje Feđa Isović, gledatelji će moći vidjeti i neke likove iz prijašnjih sezona poput kućne pomoćnice Šefike i legendarnog Čombeta, no Faruk više nije dio serije

U ulozi Izeta i dalje je Mustafa Nadarević. Iako je u novim nastavcima stariji, Izet je i dalje vitalan, te još uvijek sklon maksuziji i mladim ženama. 'Moj lik se ne mijenja manje više je tako kako je prevarant stari a to što je sklon ženama to su laži on šetlja u tim godinama se treba smiriti ima unuka koji je na prvoj godini medicine mali Đebra je veliki to je osvježenje', izjavio je legendarni glumac za IN Magazin Nove TV.

Izetov unuk Džebra kojeg utjelovljuje glumac Tarik Džinić u novim nastavcima ima 18 godina i upisuje fakultet, no Džebra je sklon i upustiti se u sitne prevare čime dokazuje da je od loze Fazlinovića. Damir, kojeg glumi sjajni Moamer Kasumović, vodi svoju privatnu ambulantu, no posao ga sve manje interesira. Marija koju tumači glumica Tatjana Šojić i dalje vodi San Remo, a kroz njega kao i kroz samu sezonu ove gledane serije proći će i čitav niz epizodnih karaktera.