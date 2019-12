Sandra Bagarić fotografijom iz prošlosti oduševila fanove: 'On je moja velika ljubav'

Zbog pretrpanog rasporeda i obaveza, operna pjevačica i glumica kazališta Komedija nije svakodnevno na društvenim mrežama pa svaka njezina objava posebno razveseli njezine pratitelje. Sandra Bagarić danas je objavila fotografiju sa starijim sinom Markom kao bebom te jednu zajedničku najnovijeg datuma, a komplimenti za mamu i sina pljušte sa svih strana

'Uhvatila me nostalgija pa sam čopala po mobitelu stare fotografije i nadam se da mi se sin neće ljutiti što sam ga objavila, premda mi je rekao da to ne radim. On je mamima velika ljubav, moj student prve godine ekonomije. Oba sina su mi najdivnija na svijetu', rekla je za tportal Sandra Bagarić.