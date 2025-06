Sandra Bagarić pohvalila se lijepom sestrom i prisjetila se zanimljive anegdote

View this post on Instagram

'Ukratko, po priči moje sestre i očevidaca tog događaja ja sam zaskočila Rukiju, mi smo se nešto poćuškale i ja sam nju prebila (istukla) kako kaže moja sestra i valjda izašla iz tog fajta kao heroina, netko tko je Rukiji skinuo lentu nepobjedive u dvorištu. Sve su to naravno gledala i druga djeca koja su se igrala ispred zgrade (nekad su se djeca igrala ispred zgrade), a mobitel je bio zazivanje mladunaca uspaničenih majki s prozora i balkona. Da skratimo, ja sam u dvorištu dobila titulu neustrašive, jer suprotstavila sam se 'crnom pojasu', a kako ni ona to nije očekivala u brzini sam je zaskočila i svladala. Danas bi takvo ponašanje bilo krajnje neprimjereno sankcionirano i radila bi se dijagnostika u svim spektrima psihologije, pripisivalo bi se to nacionalnoj netrpeljivisti, analizirali bi nam roditelje, brojali krvna zrnca, u odgoju tražili korijen takvog ponašanja, a ustvari to je bio samo nagon, instink da zaštitim svoju seku. Dakle, poruka svima, ne diraj mi seku, prebit ću te. Nisam znala da će taj događaj za moju seku biti tako ključan kada želi nekome reći koliko ja nju volim', na šaljiv je način Sandra opisala događaj iz prošlosti.

Inače, poznata glazbenica, otkrila je i da je krajem svibnja otvorila sezonu kupanja u moru, a svoju besprijekornu figuru duguje disciplini, meditaciji i redovitoj šetnji u prirodi - uzima za sebe sat i pol svaki dan od kad je otkrila ljepotu hodanja po zagrebačkim park-šumama.