Sandra Bagarić: 'Hvala Bogu na dobroj ambalaži, ali nikad mi izgled nije bio glavni adut'

Operna pjevačica i glumica Kazališta Komedija, beskrajno šarmantna i uspješna u svemu što radi, ove godine obilježava 25. godišnjicu svog djelovanja. Sandra Bagarić tim povodom prisjetila se svog prvog nastupa, izdvojila najljepše trenutke u karijeri, a otkrila je i vježba li svaki dan pjevanje i kako čuva svoj dobar glas te neke pikanterije iz privatnog života koji dijeli sa sinovima i suprugom Darkom Domitrovićem

Malo tko možda odoljeti šarmu Sandre Bagarić. Oduzima dah svojim talentom i pozitivnim duhom gdje god se pojavi bilo na domaćim i inozemnim pozornicama, dok glumi i pjeva u Kazalištu Komedija, ili dok sjedi u žiriju kakvog glazbenog projekta. No dogovoriti posljednjih tjedana intervju s njom bila je prava lutrija. Godinama unazad nema vremena za sebe i ponekad puca po šavovima, ali već je više puta izjavila da joj je užasno dosadno ako nema obveza. Novih projekata ima na pretek i o njima s veseljem priča.

Slavite lijepu obljetnicu, 25 godina karijere. Što biste izdvojili kao najljepše trenutke? Postoji li nešto što biste popravili da možete ili ste sa svime zadovoljni?

25 godina pjesme, glavnih uloga, lepeza likova od sobarica do grofica i kneginja, koncerti, putovanja, snimanja... Uživanje u radosti muziciranja s kolegama, lepršave haljine, putovanje kroz glazbeno vrijeme, svjetla reflektora, kazališta, koncertne dvorane, sati rada i uvijek, ali baš uvijek, sreća i veselje jer se bavim najljepšim poslom na svijetu. Imala sam mogućnost prošetati kroz sve scenske žanrove - pjevačke, ozbiljne i neozbiljne, one sakralne glazbe, opere, operete i mjuzikla, glumačke, plesne, voditeljske, na TV-u i radiju, uz sinkronizaciju, snimanje reklama te kao zaštitno lice za mnoge brendove... Najljepši trenuci su što smo imali mogućnost proputovati svijet, suprug i ja u paru, od Japana do Havaja.