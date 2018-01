Samozatajna glazbena senzacija otkriva kako je bilo odrastati i započeti karijeru na Kosovu

Glazbena pop senzacija Dua Lipa rođena je u Londonu gdje je i provela prve godine života, da bi se s roditeljiima vratila u njihovo rodno Kosovo. No, bez obzira na promjenu okoline i skromniji način života, nije odustala od snova da jednog dana osvoji svjetsku glazbenu scenu. Prva je pjevačica nakon Adele koja je imala pjesmu na broju jedan britanskih top lista, a smiješi joj se i prestižna nagrada

Ipak, sa samo 15 godina Dua je odlučila, uz odobrenje roditelja, vratiti se sama u London i to s ciljem da postane pjevačica te je ondje pohađala prestižnu Sylvia Young Theatre School.

Ovog ljeta je održala koncert u Grmiji, poznatom prištinskom izletištu. S publikom je cijelo vrijeme komunicirala na albanskom jeziku, a u jednom trenutku je izjavila da je ponosna na to što je Albanka. Iako je samo jedna u nizu pjevačica albanskog porijekla koje osvajaju svijet predsjednik Kosova Hashim Thaci za doprinos kulturi dodijelio joj je Predsjedničku medalju za osobite zasluge.

Marljivo učenje i predanost ciljevima vinuli su je u zvijezde, pa je prošle godine imala broj 1 u Velikoj Britaniji s pjesmom 'New Rule', te tako postala prva pjevačica nakon Adele kojoj je to uspjelo.

Za razliku od najrazvikanije zvijezde tih prostora, Rite Ore, ova samozatajna pjevačica vodi nešto umjereniji život i rijetko u medijima otkriva privatne detalje. Ipak mnogima je zbog toga pravi uzor.

'Redovito mi stižu poruke od brojnih djevojaka koje mi pišu da sam im pomogla. To me ohrabruje. Postala sam i prijateljica s mnogima od njih', kazala je Dua za The Sun.

U osnovnoj školi doživjela je prvo razočarenje, kada su joj rekli da nema talenta, jer 'ne može otpjevati visoke note', no to ju priznaje nije obeshrabrilo.