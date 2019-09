RTL-ova voditeljica doživjela prometnu nesreću: 'Vozač kombija iza mene jednostavno nije držao odstojanje i dosta me udario'

View this post on Instagram

četvrtak je baš zaslužio da mu se nasmijem! 😉 🦋 šalji osmijeh, širi osmijeh! 🤩 #alwayslookonthebrightsideoflife #happiness #joy #sharepositivevibes #forever #exkluziv #girl #thnx #mihizza #teamevelin #skinparadisehr #loveyou