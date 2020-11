Rodio se sin: Jelena Perčin i Momčilo Otašević dobili drugo dijete

Dvije godine nakon vjenčanja i rođenja kćeri Maše, Jelena Perčin i Momčilo Otašević otkrili su kako će postatati roditelji po drugi put, a njihov je maleni nasljednik na svijet došao u utorak, 24. studenog. Naša poznata glumica rodila je sina, a crnogorski glumac je prisustvovao porodu koji je prošao bez poteškoća

Vijest o rođenju djeteta prvi je saznao portal Gloria , i to od izvora bliskih obitelji. Dubrovačka glumica Jelena Perčin Otašević i crnogorski glumac Momčilo Otašević postali su roditelji sinčića kojem još uvijek nisu otkrili ime.

Jelena i Momčilo obznanili su kako glumica čeka njihovo drugo zajedničko dijete u vrijeme prvog vala pandemije te zagrebačkog potresa, zbog čega su bili zabrinuti, no kraj godine donio im je radosnu vijest.

I kćer Maša rođena je u Petrovoj bolnici, a glumica iz prvog braka ima i kćer Lotu. Obzirom da je neposretno nakon rođenja prve kćerkice pustio suze radosnice, vjerujemo kako je Otašević jednako emotivno reagirao i na porodu sina.

Da ga je očinstvo promijenilo glumac nikada nije krio, a nedugo nakon rođenja Maše je otkrio: 'Nekako samo očekivao da će se stvari odvijati baš ovako kako se i odvijaju. Naučilo me dodatnoj odgovornosti, naučilo me plemenitosti, iako ne mislim da prije nisam bio plemenit, ali nekako sve se to mijenja, doza ljubavi skoči na 16 tisuća okretaja. Promijenio sam se nabolje i sretan sam zbog svega toga'.