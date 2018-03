Robert Knjaz: 'Polako dolazim pameti i nadam se da su najbolji dani tek preda mnom'

Mag humorističnih, poučnih i ozbiljnih televizijskih serijala na čak 60 lokacija i s 300 sugovornika snimio je novu sezonu 'Hrvatskih velikana', koja će se na HRT-u početi emitirati od ovog vikenda. Na zanimljiv način autor i redatelj Robert Knjaz gledateljima će približiti život osmero hrvatskih povijesnih ličnosti, a za tportal je govorio o najzabavnijim snimanjima, novim projektima, otkrivši i što radi kad ne radi te kako izgleda kad mu netko digne tlak

U novih osam epizoda čeka vas devet velikana i to redom: naš najpoznatiji kiparski genij i frend mnogih svjetskih vladara Ivan Meštrović, tu je skromni i dragi sveti Leopold Mandić, književnica i inspirativna borkinja za ženska prava Marija Jurić Zagorka, hrvatski kemičari i nobelovci Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog, legendarni vođa Seljačke bune Matija Gubec, znanstvenik i vizionar Ruđer Bošković, otac domovine Ante Starčević te još jedna žena - poetesa Vesna Parun.

Vjerujemo da zabave na snimanjima nikad ne nedostaje. Koji su bili najupečatljiviji trenuci?

Najsmješnije je bilo kad je snimatelj u Rimu sjeo u krivi auto, i to ekipi koja je bježala pred policijom, ili kad je u našu sobu usred noći u Bassano del Grappi upala pijana skupina iz staračkog doma. Onda kad smo u Chicagu upali u krivi kvart s bandama pa je bilo ili uđite u bandu ili šipkom po leđima. Ma bilo je puno dogodovština na svim tim putovanjima...

Što vas najviše veseli u ovom serijalu?

Da smo gotovi s njim, ha, ha, ha. Šalim se, veseli me saznanje da emisije koje radimo nisu vezane uz trenutak, već smo napravili trajniju vrijednost, nešto što se može opet prikazivati i za pet, 10 ili 50 godina. Uz to, riječ je o izvornom hrvatskom proizvodu i iako to zvuči nebitno, ipak u moru uvoznog stranog GMO programa drago mi je da i mi imamo nešto domaće i nešpricano.

Koliko su trajala snimanja i koje vam je ostalo u sjećanju kao najzabavnije? Oko kojeg ste se snimanja pak najviše morali pomučiti?

Ode mi još godina dana – u korist naših velikana! Rima je to koja i nije tako vesela jer je ponekad bila muka ježeva što se tiče radnog tempa. Kao i prošle sezone, i ova je svojevrstan putopis kroz vrijeme, ali i prostor, jer naši su velikani živjeli posvuda. Evo, nabrojat ću samo neke lokacije na kojima smo snimali: Herceg Novi, Cavtat, Dubrovnik, Orahov Do, Split, Šolta, Otavice, Šibenik, Zlarin, Zadar, Karlobag, Žitnić, Gospić, Senj, Rijeka, Krašić, Vukovar, Osijek, Vrpolje, Budimpešta, Sarajevo, Beč, Zürich, Padova, Milano, Rim, Venecija, London, Pariz, Chicago, South Band… Doslovce stotinu dana snimanja, ali tako je to kad su naši velikani bili pravi vrtirepi pa su stalno mijenjali mjesto boravka.