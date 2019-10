Robert Knjaz najavljuje novu, još luđu sezonu 'Najvećih svjetskih fešti' koji kreću s emitiranjem od ovog vikenda

Od 13. listopada na Prvom programu HTV-a kreće, druga sezona s novih 8 epizoda hvaljenog serijala. Ovaj put će predstaviti hrvatskom gledateljstvu nove fešte - taj, kako kaže, 'najstariji lijek protiv potištenosti'. Od festivala 'fudbalerki' u Australiji i svjetskog prvenstva u bradama i brkovima u Belgiji do nošenja žena u Finskoj - zahvaljujući Knjazovu originalnom istraživačkom i reporterskom 'nosu' - gledatelji će moći upoznati ljude, tradiciju i kulturu različitih zemalja

'U prvoj ekipa preskaće više od 100 beba poslaganih na pod na madrace, a u drugoj ljudi svojim tijelima grade tornjeve visoke i do 10 katova. Ludo i bizarno! Onda je tu Palio di Siena- najemotivnija utrka konja u Italiji i svijetu gdje me zabezeknulo kako 17 kvartova mogu biti ljuti rivali od rođenja do smrti. Pa jedenje sirovih kopriva u Engleskoj i zabavna utrka tovara u Tribunju, gdje smo organizirali i prvo look like Mišo Kovač natjecanje u Europi. Jedna od najnevjerovatnijih fešti je američka izjedačka liga u kojoj šampion Joe Chesnut u osam minuta pojede 104 hamburgera ili 141 tvrdo kuhano jaje. Tu se natječu deseci brzih jedaća, pa tako Sonya Tomas u 8 min pojede 7 kila sladoleda.

Šokiralo me što sve ljudski želudac može podnijeti i ovo je epizoda koju je super pogledati da shvatite koji je heroj vaš želudac. David Skoko i Ivanka Mazurkijević naši su natjecatelji na utrci žena u Finskoj u kojoj je Skoko s Ivankom oko vrata morao trčati preko prepreka i kroz ledenu vodurinu da bi obranio boje Hrvatske. U toj epizodi vidjet ćete kako uživo izgleda kuharska patnja I smijeh. Kao zaključak samo vam toplo mogu preporućiti serijal jer će vas zabaviti, nasmijati i naučiti puno zanimljivi stvari o ovom našem ludom planetu. A ako ne stignete pogledati u nedjelju navečer, tu je I repriza, svakog utorka na HTV2 u 18:10. Te HRTi', najavio je.