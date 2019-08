Rivalstvo koje traje desetljećima: Kako je jedna žena unijela razdor među dvojicu milijardera iz uglednih obitelji

Nakon što se doznalo da je bivša supruga milijardera Romana Abramoviča, Daša Žukova, svoju sreću pronašla u zagrljaju mladog grčkog nasljednika brodovlasničkog carstva Stavrosa Niarchosa, a za kojeg se nedavno i zaručila, mnogima je, s pravom, prezime dotičnog muškarca bilo poznato. Razlog nije njegova bivša djevojka Paris Hilton, već porijeklo koje je s dna ladice ponovno izvuklo vjerojatno najveće rivalstvo u povijesti Grčke. Naravno, riječ je o nekoliko desetljeća starom sukobu dviju uglednih obitelji, Onassis i Niarchos, koje su bile povezane na puno načina, iako vjerojatno to nikada nisu željeli

Aristotel Onassis rođen je 1906. godine u Smyrni, današnjem Izmiru, dok je Stavros Niarcho s rođen tri godine kasnije i to na sasvim drugoj strani, u Ateni. Nakon što je 1922. Izmir zadesio veliki požar, a potom i rat između Grčke i Turske, Onassis je napustio rodni grad i otišao u Grčku, nakon čega je emigrirao u Argentinu i tamo započeo svoju više nego uspješnu karijeru.

No, počnimo od početka. Aristotel Onassis i Stavros Niarchos bili su ugledni biznismeni, a iako su bili sasvim drugačijih osobnosti, imali su jednu stvar zajedničku - oboje su ‘bacili oko’ na Athinu Livanos , prelijepu kći još jednog grčkog brodovlasnika, magnata Stavrosa Livanosa .

Biznis i bogatstvo krenuo je graditi trgujući duhanom, a potom se bacio u brodogradnju. Tih godina, tri godine mlađi Niarchos studirao je pravo u Ateni, a potom je počeo raditi za obitelj s majčine strane. Ubrzo je shvatio kako će puno više zaraditi ukoliko će imati vlastite brodove i upravo taj trenutak obilježio je njegov životni put, budući da je do kraja života imao flotu s više od 80 tankera po cijelom svijetu.

Prema riječima Petera Evansa , koji je napisao biografiju Aristotela Onassisa , on je bio posebno ljubomoran na Stavrosa Niarchosa i to ponajviše zbog njegove elegancije i aristokratskog držanja i kozmopolitske finoće. S druge strane, i u najskupljem odijelu, Aristotel Onassis djelovao je poput ‘jadnika koji pokušava nekoga impresionirati’.

Prelijepa Athina Livanos rođena je 1929., a život prije udaje provela je na relaciji London - New York, studirajući na prestižnim fakultetima, odmarajući u luksuznim resortima diljem svijeta, družeći se s prinčevima i kraljevima, slavnim glumcima i svjetskim facama. Zbog svog je atraktivnog izgleda privlačila poglede, stoga ne čudi da su u borbu za njezinu ruku krenuli i Onassis i Niarchos.

Stavros Niarchos prvi je stupio u kontakt sa Stavrosom Livanosom i zatražio ruku njegove mlađe kćeri. Budući da je Athina u to doba imala tek 14 godina, Livanos mu je rekao da prvo mora udati stariju kći, koja je tri godine starija od Athine. Isti odgovor dobio je i Onassis, no on jednostavno nije odustajao, osobito jer je bio svjestan da ukoliko osvoji i na kraju oženi Athinu Livanos, porazit će svog najljućeg suparnika.

Iščekivanje je potrajalo tri godine, a Onassis svoju zaluđenost Athinom Livanos nije mogao sakriti. Kupovao joj je skupocjene poklone, vodio na jedrenje sa svojom privatnom jahtom i onda je napokon, 1946. godine, kada je Athina napunila 17 godina, Stavros Livanos dao svoj blagoslov Aristotelu Onassisu, koji je u to doba imao već 40 godina.