Renée Zellweger ima novu frizuru nakon prekida veze

I.Bradić

15.10.2025 u 13:12

Renee Zellweger
Renee Zellweger Izvor: EPA / Autor: MAURIZIO BRAMBATTI
Renée Zellweger privlači poglede svojom novom narančastom kosom, trendom na koji se nedavno odlučila i Pamela Anderson

Premda smo je dosad znali kao plavušu, Renee Zellweger to više nije! Nakon što je Pamela Anderson odlučila svoju kosu obojati u narančasto, glumica je na društvenim mrežama podsjetila da i ona sada nosi taj trendi imidž.

Popularna se Zellweger prihvatila je novi glumački zadatak te se pridružila popularnoj glumačkoj postavi tijekom snimanja pete sezone serije 'Samo ubojstva u zgradi'. Naravno, tamo je prihvatila i razne zadatke, kao i onaj da promijeni imidž i prigrli trend narančaste boje kose.

Izvor: EPA / Autor: Tportal

Renée Zellweger prvi je put pokazala iznenađujuću novu frizuru još u svibnju kada je otkriven taj njezin novi projekt.

U popularnoj Hulu uspješnici tumači milijarderku Camilu White, vlasnicu luksuznih brendova i građevinskih projekata koja je ujedno i jedna od troje najbogatijih ljudi na svijetu, zajedno s likovima koje glume Christoph Waltz i Logan Lerman. Iako se na prvi pogled doima drugačije, zapravo je prikrivena antagonistkinja sezone.

