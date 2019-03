Rene Bitorajac pružio podršku Frani Lučiću: 'Kad vidite uživo koliko mu je život upropašten, ne možete ostati imuni na to'

U manje od 24 sata više od sedam tisuća ljudi 'stisnulo je' lajk ispod fotografije koju je objavio zagrebački glumac Rene Bitorajac. Ovoga puta njegova objava posvećena je jedinom preživjelom vatrogascu iz kornatske tragedije, Frani Lučiću, na čiju priču nitko ne može ostati imun

Naime, od stravične kornatske tragedije prošlo je punih 12 godina, a Frano Lučić ni dandanas nije dobio odštetu za sve što se zbilo. Upravo zbog toga Rene Bitorajac objavio je fotografiju na kojoj je on sam u vatrogasnom odijelu, iza njega se vidi vatrena stihija, a ispod svega je napisao:

'Kad vidite uživo koliko mu je život upropašten, ne možete ostati imuni na to. Sad ga država već 12 godina maltretira, a vidimo na koje sve druge stvari troše novac', izjavio je Bitorajac za Večernji list i dodao: 'Nismo se čuli nakon toga, ni ne očekujem da me zove i zahvaljuje mi. Nisam to napravio da bi se dizala neka pompa od toga, ali drago mi je da je sve na kraju dospjelo u medije.'