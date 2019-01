Ludilo u Ludoj kući: Goran Višnjić svratio do Zagreba i okupio zanimljivo društvo

Hrvatski glumac s holivudskom adresom, Goran Višnjić, stigao je ovih dana u domovinu, čije ljepote ni ovoga puta nije propustio pohvaliti putem Instagrama. Nakon prekrasnih fotografija Dubrovnika i kanjona Zrmanje, na Instagramu je osvanula fotografija Višnjića u Zagrebu, ali za ovu nije zaslužan on

Naime, Višnjić u Portugalu snima novi film 'Fatimu', ovih dana američki su se mediji raspisali i da je dobio ulogu u popularnoj seriji 'To smo mi' ('This Is Us'), a gledatelji će ga moći vidjeti i uz Drew Barrymore u trećoj sezoni Netflixove serije 'Santa Clarita Diet', gdje se pojavljuje u gostujućoj ulozi.

U zgusnutom rasporedu, Višnjić je našao vremena posjetiti Hrvatsku, nahvaliti ljepote svoje domovine, a da mu i druženje sa starim prijateljima ostane u dobrom pamćenju, pobrinuo se njegov imenjak Navojec.