Goran Navojec, Rene Bitorajac i Goran Bogdan ponovno su na okupu, a evo i zašto

Nova kampanja Ožujskog piva 'Ostajemo di smo' ekskluzivno je predstavljena u kazalištu Luda kuća. Najomiljenije i najprodavanije hrvatsko pivo u svim svojim kampanjama obrađuje teme koje su važne za Hrvatsku, ističući dobre i pozitivne primjere. Novom kampanjom 'Ostajemo di smo' na 'svoj' način Žuja se prisjeća puta kojeg su naši preci davno prešli kako bi došli ovdje i ističe kako su i zašto baš ovdje našli svoju sreću

Kreativu kampanje potpisuje Almir Okanović iz BBDO-a, koji ističe: 'Željeli smo napraviti kampanju koja je motivom i egzekucijom potpuno drugačija, ali i dalje relevantna i aktualna. U svim kampanjama koje stvaramo za Ožujsko, želimo dotaknuti teme koje su važne za Hrvatsku i njezine ljude. To su teme koje su zanimljive svima, bez obzira na obrazovni, ekonomski ili kulturološki status, bez obzira živi li netko u Dalmaciji ili Zagrebu, bez obzira dolazio iz grada ili sela. A zadnjih godina, jedna od najvažnijih tema je sasvim sigurno ekonomski odlazak naših ljudi u inozemstvo, posebno onih mladih, upornih i ambicioznih. Ukratko onih, u ekonomskom smislu, najvrjednijih. Ne ulazeći u racionalne razloge zašto ljudi odlaze iz zemlje, niti pokušavajući dati racionalne razloge zašto bi u njoj trebali ostati, željeli smo poručiti kako je, usprkos svim problemima koji nas muče, usprkos svim negativnostima, sudbina naših ljudi neraskidivo vezana uz ove prostore. Istovremeno, željeli smo i ukazati na potrebu još jače i žurnije javne rasprave kao bi se svi uključili u rješavanje ovog gorućeg problema. Do same ideje i scenarija došli smo razmišljajući o našim precima koji su se 1400 godina, tijekom Velike seobe naroda, uputili na dug i neizvjestan put prema jugu. Zanimao nas je i način na koji su se stari Slaveni uopće dogovorili tko će ići na sjever, tko na zapad, tko na istok, a tko na jug. Stoga smo ponudili i alternativnu teoriju koja će zasigurno unijeti pomutnju u redove naših povjesničara. Naravno, sve to na uvrnut, zabavan i humorističan Žujin način'.

Cijelo snimanje spota bilo je iznimno zahtjevno. Redatelj Bruno Anković otkrio je kako su spot snimali na nekoliko zabačenih lokacija, s velikom ekipom i brojem statista, a izgradilo se i manje selo iz 7. stoljeća.