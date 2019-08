Rene Bitorajac nostalgično se starom fotografijom prisjetio djetinjstva i pokazao kako je nekad izgledao: 'To su bila vremena'

Već je mnogima poznato da je naš glumac, voditelj i suvlasnik kazališta 'Luda kuća' zaljubljenik u brzine. Njegova ljubav prema motorima datira još od najmlađih dana, a to je Rene Bitorajac dokazao uspomenom iz obiteljskog albuma

'Pakleni jahači! Buraz i ja u kampu na Rabu prije kojih 35-36 godina. To su bile pile, to su bile frizure, to su bila vremena', napisao je Rene Bitorajac kraj fotografije na kojoj pozira s bratom na motorima koju je početkom kolovoza objavio i na svom Facebook profilu. I tata i sada njegova uspomena na bezbrižne dane djetinjstva izazvala je razne komentare, a posebno na račun njegove plave kose i frizure 'kahlice', kako je glumac naznačio u hashtagu.