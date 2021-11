Renata Sopek o zdravstvenim komplikacijama: 'Pokušat ću sa svim vježbama koje mi mogu pomoći da izbjegnem operaciju'

Iako godinama navikla na 'vojnički dril' u teretani, voditeljica, danas stručni specijalist u odnosima s javnošću, Renata Sopek, danas vježba s pola snage, fokusirajući se na vježbe za vratnu kralježnicu

'Nisam cvilidreta i uvijek trpim do krajnjih granica pa ni tada nisam pomislila da bih trebala istog trena potražiti liječničku pomoć, no kasnije tijekom dana crnilo mi se pred očima, trpjela sam nesnosne mučnine, povraćanja i ipak otišla na hitnu. Ondje su me uputili na pregled očiju, utvrdili pozadinski edem i suženo vidno polje, a test na dvosliku nije bio zadovoljavajući. Nakon pregleda preporučili su mi mirovanje i izbjegavanje gledanja monitora te naprezanja očiju. No, uslijedili su novi zdravstveni problemi', otkrila je za Gloriju Renata Sopek, dodavši kako je magnetna rezonanca otkrila diskus herniju prvog stupnja, točnije protruziju dva diska.