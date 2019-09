Rekordno posjećenim koncertom sinoć u Areni otvoren 12. Outlook festival, najveći europski festival bass glazbe

U posljednje izdanje Outlook festivala u Štinjanu, uveo nas je već tradicionalni koncert otvorenja na jedinstvenoj lokaciji dvije tisuće starog pulskog amfiteatra, koji je stoički izdržao snažne baseve i frekvencije koje su najavile četverodnevno slavlje na tvrđavi Punta Christo

Veličanstveni koncert otvorenja ove je godine brojao čak pet nastupa, a program je otvorio Mala u pratnji The Outlook Orchestra . Mala, jedan od najbitnijih autora u modernoj bass glazbi i jedan od utemeljitelja dubstep žanra, čija kreativnosti i utjecaj ne jenjavaju niti nakon 20 godina na sceni, u pratnji ritam sekcije The Outlook Orchestra priuštio nam je zvuk dubstepa kroz neuobičajeni pristup. U sat vremena vrhunske orkestracije odsvirali su presjek Malinog stvaralaštva, a publika je uživala u hitovima poput ‘Alicia’, ‘Changes’ ‘Anti War Dub’, ali i obradama među kojima se našao i Burialov ‘Archangel’. Među vrhunskim glazbenicima u orkestru, na udaraljkama su se našli Richard Spaven (Flying Lotus, The Cinematic Orchestra) te Eddie Hicks (Sons Of Kemet).

Nakon toga uslijedio je veseli nastup miljenika festivalske publike Gentleman’s Dub Cluba koji je cijelu Arenu dignuo na noge. Svojom mješavinom duba, dubtepa, dubtronica i reggea, ovaj deveteročlani bend uvijek je garancija vrhunske zabave, a to su pokazali i jučer. Frontmen benda Jonathan Scratchley, ujedno i jedan od direktora Outlook i Dimensions festivala, u emotivnom govoru zahvalio se gradu Puli, svim posjetiteljima, radnicima i izvođačima festivala koji su bili uz Outlook posljednje desetljeće, te pozvao sve da pokažu ljubav i zahvalnost prema Puli i Hrvatskoj kako bi se svi vrhunski zabavili u sljedećih nekoliko dana.

Na scenu je zatim stupio mladi britanski reper iz južnog Londona, Loyle Carner. Ovaj 25-godišnji hip hop talent izveo je hitove sa svoja dva albuma, prvijenca Yesterday’s gone i ovogodišnjeg Not Waving But Drowning u rap ritmu presjekao polovicu koncerta otvorenja. Kad je kucnula ponoć zavladala je prava ludnica jer je pozornicu preuzeo drum and bass majstor Shy FX sa svojim Ragamuffin Soundsystemom. Publika se raspametila skačući na njegove stare klasike ali i noviju produkcije sa ovogodišnjeg albuma Raggamuffin SoundTape. Posebno oduševljenje zavladalo je kada je kao posebnu gošću na pozornicu izveo Lily Allen da otpjeva njihov zajednički singl ‘Roll The Dice’, a set je završio jungle klasikom ‘Original Nuttah’ kojeg je došao otpjevati glavom i bradom UK Apachi. Posljednji izvođač koji je do kraja raspametio arenu na 160 bpm-a je legenda drum’n’bassa Andy C, vlasnik etikete Ram records i uzor mnogim mladim producentima koji odluče uploviti u drum’n’bass vode.